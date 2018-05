Festiwal w Opolu 2018: Znamy uczestników Debiutów i Premier

W dniach 8-10 czerwca odbędzie się jubileuszowy, 55. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Kto wystąpi w konkursach Debiuty i Premiery?

Marta Gałuszewska wystąpi w Konkursie Premier na Festiwalu w Opolu AKPA

Podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki odbędą się trzy coroczne koncerty: Premiery, Debiuty oraz "Od Opola do Opola" (z największymi przebojami ostatnich 12 miesięcy).

Dodatkowo zaplanowano koncert polskich piosenek z okazji 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości, koncert na 55-lecie Opola oraz przegląd najsłynniejszych polskich piosenek dotyczących piłki nożnej (ma to związek z występem polskiej reprezentacji na mistrzostwach świata w Rosji; mecze pokaże TVP).

Rada Artystyczna powołana przez Telewizję Polską i Miasto Opole wybrała wykonawców, którzy wezmą udział w koncertach Debiuty i Premiery. W skład Rady weszli Piotr Pałka (TVP S.A.), Konrad Smuga (TVP), Magdalena Matyjaszek (Miasto Opole), Jarosław Wasik (Muzeum Polskiej Piosenki), Artur Orzech (dziennikarz muzyczny) i Jan Borysewicz (gitarzysta Lady Pank.

8 czerwca w konkursie Debiuty wystąpią: Dollz ("Nibyland"), Girls on Fire ("Siła kobiet"), Goch ("Kobieta prasująca"), Krzysztof Iwaneczko ("Tonę"), Kasia Lins ("Wiersz Ostatni"), Karolina Micor ("Ataki"), Siostry Melosik ("Batumi"), Michał Sołtan ("Dzieje się") i Edyta Strzycka ("Nowy horyzont").

Z kolei 9 czerwca w konkursie Premier swoje nowe utwory zaprezentują: Future Folk ("Krakowiacy i górale"), Marta Gałuszewska ("Nie mów mi nie"), Tomasz Karolak i Pączki w Tłuszczu ("Kiedy rozum śpi"), Kasa ("Piasek"), Jakub Krystyan ("Ty mnie znasz"), Ola Nizio ("Kuloodporna"), Piotr Rubik ("Pół na pół"), Tulia ("Jeszcze cię nie ma") i Sławek Uniatowski ("Rano").

W obu konkursach wystąpią m.in. zwycięzcy "The Voice of Poland": Ola Nizio (piąta edycja), Krzysztof Iwaneczko (szósta) i Marta Gałuszewska (ósma). Występy w telewizyjnych talent shows za sobą mają również m.in. Dollz ("Must Be The Music", "X Factor"), Girls On Fire ("X Factor"), Michał Sołtan ("Must Be The Music"), Edyta Strzycka ("Idol", "The Voice of Poland", "Must Be The Music"), Jakub Krystyan ("Idol") i Sławek Uniatowski ("Idol").

W 2017 r. ze względu na masową rezygnację wykonawców w tym głównej gwiazdy festiwalu, Maryli Rodowicz (powodem była atmosfera skandalu wokół festiwalu i śmierć jej matki Janiny Rodowicz-Krasuckiej) oraz rozwiązanie umowy przez prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego, impreza została zawieszona. Ostatecznie w wyniku porozumienia pomiędzy TVP a miastem Opole ustalono, że festiwal jednak się odbędzie. Termin koncertów przesunięto na 15-17 września.