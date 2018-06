Festiwal w Opolu 2018: "Wiadomości" TVP bez Girls On Fire

TVP pominęła informację, że główną nagrodę w piątkowym (8 czerwca) koncercie "Debiuty" otrzymała grupa Girls On Fire z piosenką "Siła kobiet", który wywołał oburzenie w konserwatywnych środowiskach.

Girls On Fire z nagrodą na Festiwalu w Opolu 2018 AKPA

Pierwszy dzień 55. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zakończył koncert "Debiuty". Scenarzystka tego występu Dorota Szpetkowska opowiedziała, czym kierowało się jury przy wyborze piosenek. "Nasza rada artystyczna wyłoniła piosenki mądre, inteligentne, bardzo piękne, wymagające od słuchaczy pewnej wrażliwości. Myślę, że taka jest dzisiejsza młodzież, takiej muzyki słucha w klubach, na koncertach" - wyjaśniła.

Festiwal w Opolu 2018: Koncert "Debiuty" 1 11 Girls on Fire Autor zdjęcia: Jacek Kurnikowski Źródło: AKPA 11

Reklama

O nagrodę im. Anny Jantar przyznawaną przez jury (Olga Bończyk, Katarzyna Żak, Łukasz Zagrobelny, Rafał Poliwoda) oraz nagrodę TVP S.A. rywalizowali: Dollz ("Nibyland"), Girls on Fire ("Siła kobiet"), Goch ("Kobieta prasująca"), Krzysztof Iwaneczko ("Tonę"), Kasia Lins ("Wiersz Ostatni"), Karolina Micor ("Ataki"), Siostry Melosik ("Batumi"), Michał Sołtan ("Dzieje się") i Edyta Strzycka ("Nowy horyzont").



Oprócz wyróżnienia od jurorów przyznana została także nagroda publiczności, którą otrzymały Siostry Melosik.

Posłuchaj utworu "Batumi" Sióstr Melosik w serwisie Teksciory.pl

Najważniejsza nagroda, czyli opolska Karolinka powędrowała do kobiecej grupy Girls on Fire. "Po prostu kobiety mają moc!" - mówiły laureatki ze sceny.

"Życie potrafi robić prawdziwe niespodzianki. Wczorajsza noc na zawsze pozostanie dla nas magiczna! Wygrałyśmy Koncert Debiutów w tegorocznym Festiwalu Opolskim. Dziękujemy za głosy, za Wasze ogromne wsparcie! Szczególnie w ostatnich niełatwych dniach... Warto gonić swoje marzenia! Warto mówić o tym co ważne!" - napisały na Facebooku.



Informacji o zwycięstwie zespołu nie podały jednak "Wiadomości" TVP, jednocześnie przekazując fakt o nagrodzie publiczności dla Sióstr Melosik, na co zwraca uwagę opolski dodatek "Gazety Wyborczej".

Przypomnijmy, że grupa Girls On Fire znana jest szerszej publice dzięki występom w trzeciej edycji programu "X Factor". Numer "Siła kobiet" swoją premierę miał w grudniu 2016 roku i znalazł się na debiutanckiej płycie "Girls On Fire" z kwietnia 2017 roku.

Piosenka, opowiadająca o niezależnych kobietach, stała się nieoficjalnym hymnem Czarnych Protestów, które organizowane były w ostatnich miesiącach w naszym kraju. Tematyka utworu oraz to, w jakim kontekście była wykorzystywana, nie spodobało się prawicowym środowiskom.

Clip Girls On Fire Siła kobiet

Sprawdź tekst utworu "Siła kobiet" w serwisie Teksciory.pl

Pojawiły się głosy, że teledysk ma wydźwięk "feministyczno-aborcyjny, ale również radykalnie antyklerykalny, a nawet satanistyczny".

W internecie oburzeni obrońcy moralności rozpoczęli akcję mającą na celu wykluczenie Girls On Fire z festiwalu. Posłanka PiS i członkini rady programowej TVP Anna Sobecka w liście skierowanym do prezesa TVP Jacka Kurskiego napisała wprost o tym, że "Siła kobiet" to "nieoficjalny hymn na czarnych protestach skupiających zwolenników zabijania dzieci nienarodzonych".

"Brak reakcji w tej sprawie bardzo mocno nadszarpnie wizerunek TVP oraz spowoduje, że miliony Polaków stracą zaufanie do Telewizji Publicznej, która z założenia powinna być misyjna, wychowawcza i promować dobre wzorce" - ostrzegała Sobecka.

W czwartek późnym wieczorem (7 czerwca) swoje oświadczenie w tej sprawie wystosowała TVP.

"W opinii Biura Prawnego Telewizji Polskiej sam tekst oraz warstwa muzyczna piosenki "Siła kobiet" nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o radiofonii i telewizji, nie narusza innych praw, ani nie obraża niczyich uczuć. TVP jednocześnie rozumie krytykę pod adresem TELEDYSKU do piosenki. Teledyski wideo do wybranych przez Radę utworów nie stanowią jednak integralnej części festiwalowego utworu i nie są przez TVP publikowane, ani promowane. Opole jest Festiwalem piosenki, a nie teledysku" - podkreśla stacja w komunikacie.

"Z tym większą satysfakcją Telewizja przyjmuje wyjaśnienia zespołu, który w specjalnym oświadczeniu odciął się od przypisywanych mu feministycznych idei i kultury śmierci. Ponadto TVP docenia fakt, że zespół usunął klip ze swojego fanpage'u i pozbawił go statusu oficjalnego teledysku".

Na te słowa zareagował zespół Girls On Fire.

"Dziś rano ze zdumieniem przeczytałyśmy w mediach, że zespół Girls on Fire usunął teledysk do 'Siły Kobiet' ze swojego facebookowego funpage'a i pozbawił go statusu oficjalnego klipu do tej piosenki. Stanowczo dementujemy i zapraszamy wieczorem przed telewizory na występ G.o.F. na deskach opolskiego amfiteatru!" - czytamy na ich profilu na Facebooku.