​Father John Misty: Nowa płyta "God's Favorite Customer" w czerwcu

Father John Misty zapowiada premierę swojego czwartego albumu. Płyta "God's Favorite Customer" trafi do sprzedaży 1 czerwca.

Father John Misty wraca z nowymi piosenkami /materiały prasowe

"God's Favorite Customer" to tytuł czwartego longplaya Fathera Johna Misty’ego. Krążek ukaże się 1 czerwca nakładem wytwórni Bella Union.

Materiał na płytę powstał w większości w Nowym Jorku między latem 2016 r. a zimą następnego. Za produkcję albumu odpowiedzialny jest sam Josh Tillman, a w procesie nagrywania utworów towarzyszył mu Jonathan Rado, Dave Cerminara oraz Trevor Spencer. Do współpracy Father John Misty zaprosił również Haxana Cloaka, Natalie Merring z Weyes Blood, Jonathana Wilsona oraz członków zespołu, z którymi występuje na scenie.

Po premierowym "Mr. Tillman" nadszedł czas na zaprezentowanie dwóch nowych kawałków: "Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All" i "Just Dumb Enough to Try".

Wideo Father John Misty - "Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All" [Official Audio]

Wideo Father John Misty - "Just Dumb Enough to Try" [Official Audio]

5 czerwca Father John Misty zawita do Polski i wystąpi z nowym repertuarem w Warszawie (Palladium).

Oto tracklista:

1. "Hangout at the Gallows"

2. "Mr. Tillman"

3. "Just Dumb Enough to Try"

4. "Date Night"

5. "Please Don’t Die"

6. "The Palace"

7. "Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All"

8. "God’s Favorite Customer"

9. "The Songwriter"

10. "We’re Only People (And There’s Not Much Anyone Can Do About That)".