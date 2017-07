Fanki New Kids On The Block podbiły przypadkowo sieć. Zobacz dlaczego

Fanki boysbandu New Kids On The Block rozbawiły internautów swoją reakcją z powodu dotknięcia wokalisty grupy, Joeya McIntyre'a,

New Kids On The Block wciąż mogą liczyć na wiernych fanów /Ethan Miller /Getty Images

New Kids On The Block w latach 80. i 90. robili na świecie furorę, a ich fanki zachowywały się równie histerycznie, jak teraz robią to niektóre nastolatki na koncertach Justina Biebera i robiły na występach One Direction.

NKOTB to jeden z pierwszych boysbandów na świecie, który na swoim koncie ma sześć albumów studyjnych. Największą popularnością cieszyły się te wydawane pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Łącznie na całym świecie zespół sprzedał ponad 80 milionów płyt.

Grupa w drugiej połowie lat 90. zaczęła tracić na popularności. Jednak wciąż mogła cieszyć się uznaniem najbardziej zagorzałych fanek. W tym gronie znajdują się także Kristen Watters i Kim Mesterller, które są fankami NKOTB od 1986 roku. Od tamtego kobiety zdążyły założyć rodziny, jednak nie wyzbyły się miłości do boysbandu.



Córka Mesteller, Kennedy Kocheran, pokazała w sieci zdjęcia swojej matki i jej przyjaciółki, które bawiły się na koncercie New Kid On The Block w Tampie. Widać na nich, jak członek formacji, Joey McIntyre, uścisnął jednej z nich rękę, a ta oszalała z radości.

Kocheran, gdy odebrała zdjęcia od swojej mamy natychmiast postanowiła udostępnić je na Twitterze. Te zaczęły rozchodzić się wirusowo. Obie bohaterki, które podbiły sieć początkowo były nieco zawstydzone fotografiami i zaskoczone, że zdobyły tak dużą popularność (do tej pory jej galerię polubiono ponad 77 tys. razy i 21 tys. razy podano ją dalej).

Zdjęcie dotarło też do New Kids On The Block, którzy podali je dalej, a także napisali córce, która udostępniła fotografię, że bardzo miło było spotkać jej matkę.



Sama zainteresowana na Twitterze skomentowała całe zamieszanie krótkim: "O mój Boże".