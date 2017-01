Eurowizja 2017: Kto z Polski? Nowi kandydaci

Do 27 stycznia mamy poznać uczestników krajowych eliminacji do Eurowizji 2017. W mediach pojawia się coraz więcej nazwisk wykonawców, którzy zgłosili swoje piosenki do preselekcji.

Gosia Andrzejewicz po raz kolejny startuje w polskich preselekcjach do Eurowizji /AKPA

Przypomnijmy, że w 2016 roku powrócono do formuły preselekcji. Komisja konkursowa spośród 88 zgłoszonych piosenek wybrała dziewięć, na które głosowali widzowie. Zwyciężył wówczas Michał Szpak z utworem "Color of Your Life", który pokonał m.in. Margaret ("Cool Me Down") i Edytę Górniak ("Grateful").

Występ Szpaka w Szwecji został obwołany sukcesem - długowłosy wokalista zajął ostatecznie 8. miejsce, co zawdzięcza głosom widzów z całej Europy (222 pkt od widzów, zaledwie 7 od jury).

TVP liczy na powtórzenie tego sukcesu. Poznaliśmy szczegóły tegorocznych preselekcji, a w mediach pojawiają się kolejne nazwiska chętnych do występu w krajowych eliminacjach, które odbędą się w połowie lutego.

W tym roku czeka nas jedna poważna zmiana - reprezentanta wybierze jury oraz widzowie TVP w głosowaniu sms-owym (w stosunku głosów 50:50).

Jak już informowaliśmy, swoje piosenki zgłosili już m.in. Anna Cyzon (uczestniczka ostatniej edycji "Must Be The Music") i Mateusz Maga (uczestnik programu "Top Model").

"Super Express" podaje kolejne nazwiska - są na niej m.in. startująca po raz kolejny Gosia Andrzejewicz, Marta Zalewska (prowadząca program "Hit, Hit, Hurra!"), grupa Helolove ze znaną z "X Factora" wokalistką Adą Szulc, Daria Zawiałow (finalistka "X Factor") i Arkadiusz Matuszak (AreQue).

