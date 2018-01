Eric Clapton: Zaczynam tracić słuch

Eric Clapton martwi się o swój zaplanowany na lipiec występ na British Summer Time Festival. Muzyk traci bowiem słuch.

72-letni Eric Clapton 8 lipca wystąpi w londyńskim Hyde Parku. Muzyk przyznał, że ma pewne obawy przed występem.

"Zrobię to, zagram koncert w Hyde Parku. Moje jedyne zmartwienie to słuch, ponieważ zaczynam go tracić. Mam szumy uszne. Mam nadzieję, że ludzie i tak przyjdą mnie zobaczyć, chociażby jako ciekawostkę" - wyjawił Clapton.

Muzyk ponadto choruje na neuropatię obwodową, która sprawia mu ogromny ból. Choroba przejawia się w drętwieniu i mrowieniu występującym w kończynach. Bolące nerwy utrudniają mu grę na gitarze.

Dyskografię Claptona zamyka album "I Still Do" z maja 2016 roku.

