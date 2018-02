​Elton John został uderzony na koncercie

Podczas koncertu Eltona Johna w Las Vegas doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Muzyk musiał przerwać swój występ po tym, jak w trakcie jednej z piosenek dostał w twarz naszyjnikiem.

Utwór "Saturday Night's Alright (for Fighting)" kojarzyć się będzie Eltonowi Johnowi dość boleśnie - to właśnie w trakcie jego wykonywania ktoś z fanów rzucił w jego stronę błyszczącą biżuterię.

Niestety, nie przewidział tego, że naszyjnik niefortunnie odbije się od fortepianu i trafi w twarz Johna.

Jedna z kamer zarejestrowała to zdarzenie - widzimy, jak zaskoczony artysta przerywa piosenkę i sprawdza, czy jego usta i twarz nie zostały uszkodzone.

Przypomnijmy, Elton John zapowiedział koniec swojej kariery artystycznej i wyrusza w pożegnalne tournée "Farewell Yellow Brick Road Tour". Jeden z koncertów odbędzie się również w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie, 4 maja 2019 roku.

Zobacz niefortunne zdarzenie z koncertu Eltona Johna:



