​Elton John przerywa kolejny koncert w Las Vegas: Padły ostre słowa

Podczas kolejnego koncertu Eltona Johna w Las Vegas doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. 70-letni wokalista zdenerwowany zachowaniem fanów zszedł ze sceny.

Elton John obecnie występuje w Las Vegas, po tym jak zapowiedział zakończenie kariery artystycznej.

Pożegnalne tournée "Farewell Yellow Brick Road Tour" zaplanowano na trzy lata. Jeden z koncertów odbędzie się również w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie, 4 maja 2019 roku.

Podczas utworu "Saturday Night's Alright (for Fighting)" sir Elton zaprasza swoich fanów na scenę. Tym razem jeden z sympatyków przesadził z bliskością, gdy zaczął dotykać mikrofonu, do którego śpiewał siedzący przy fortepianie brytyjski muzyków.

Zdenerwowany wokalista rzucił przekleństwem i zszedł ze sceny. Ostatecznie koncert dokończył, gdy wszyscy opuścili scenę.

W ostrych słowach zapowiedział też, żeby nikt więcej tego wieczoru już tam nie podchodził.

