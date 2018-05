Edyta Górniak trafiła do szpitala. Co się dzieje z wokalistką?

"Fakt" informuje, że Edyta Górniak trafiła do szpitala, gdzie spędzi przynajmniej dwa dni.

W piątek (18 maja) Edyta Górniak wróciła z Los Angeles do Polski. Już wówczas narzekała na złe samopoczucie.

"Ciągle kasłała co dało jej bardzo w kość. Nikt z pasażerów nie mógł przez nią zasnąć, ale Edyta miała nadzieję, że to zwykłe przeziębienie. Po przylocie do Warszawy próbowała ratować się miodem i witaminami, ale nie pomogło" - mówi informator "Faktu".

Jeszcze 19 maja pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" w TVP.



Tabloid podał, że wokalistka trafiła do szpitala z rozległym zapaleniem płuc. Lekarz poinformował ją, że nieleczona choroba mogłaby uszkodzić mięsień sercowy.



W najbliższy piątek (25 maja) Górniak ma zaśpiewać na Stadionie Narodowym w Warszawie podczas gali boksu.

