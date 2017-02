Ed Sheeran i Jimmy Fallon: "Shape Of You" na zabawkowych instrumentach

Zobaczcie nietypową wersję przeboju "Shape Of You" Eda Sheerana.

Ed Sheeran, Jimmy Fallon i grupa The Roots w akcji

W piątek 3 marca do sprzedaży trafi oczekiwana płyta "÷"("Divided") Eda Sheerana.

Z tej okazji brytyjski gwiazdor odwiedził jednego z najpopularniejszych showmanów Ameryki, Jimmy'ego Fallona.

Jednym z powtarzających się elementów jego programu są nietypowe występy artystów, którzy wykonują swoje największe przeboje w akompaniamencie szkolnych instrumentów. Wcześniej tego wyzwania podejmowali się już m.in. Adele, Mariah Carey, Meghan Trainor, One Direction, Sia czy Metallica.

