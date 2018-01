Dua Lipa: Płakałam, gdy usłyszałam się po raz pierwszy w radiu

Brytyjska wokalistka Dua Lipa zdradziła, że gdy pierwszy raz usłyszała swoją piosenkę w radiu, popłakała się ze wzruszenia.

Przypomnijmy, że Dua Lipa w zeszłym roku podbiła listy przebojów za sprawą hitu "New Rules", pochodzącego z jej debiutanckiego albumu "Dua Lipa". Singel był pierwszą piosenką kobiety, która trafiła na szczyt listy UK Top 40 od czasów "Hello" Adele.

Wcześniej wokalistka zdobyła popularność za sprawą utworów "Be The One", "Hotter Than Hell", "Blow Your Mind (Mwah)". Lipa dobrze pamięta moment, w którym pierwszy raz usłyszała swoją piosenkę w radiu.

"Pierwszy utwór, który zagrano w radiu to 'Be The One'. Wiedziałam, że go zagrają, ponieważ jego premiera zaplanowana została w audycji Annie Mac" - mówiła magazynowi "GQ".



Dua przyznała, że wyszła wcześniej ze studia, aby specjalnie w domu posłuchać swojej piosenki. Na tę okazję wokalistka wzięła również taksówkę, gdzie także słuchała audycji.

"Czekałam, czekałam i czekałam, a oni wciąż jej nie zagrali. Gdy weszłam do domu, włączyłam radio i w końcu puścili moją piosenkę. Upadłam na podłogę i byłam we łzach. Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje" - opowiadała gwiazda.



Dua Lipa po podbiciu Europy (w lipcu 2017 roku wystąpiła m.in. na Open'er Festival) powoli rozszerza swoje wpływy na Stany Zjednoczone. Pod koniec stycznia jej hit "New Rules" dotarł na ósme miejsce listy Billboard Hot 100. Wkrótce może jednak zaliczyć jeszcze wyższą pozycję, gdyż wokalistka 3 lutego zaprezentuje się w programie "Saturday Night Live".

W styczniu ukazał się też kolejny singel Duy pt. "IDGAF".