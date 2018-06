DJ Refresh i Weronika Sochacz w Amsterdamie ("Give Me the Sign")

Piosenka "Give Me the Sign" to wspólne dzieło DJ Refresha, Jakoba Malibu i Charliego H.

DJ Refresh zaprosił do współpracy Jakoba Malibu i Charliego H /Aleksander Szczypek /materiały prasowe

DJ Refresh ma na koncie remiksy dla wielu polskich wykonawców popowych. Z Glamour DJ's przygotował m.in. taneczną wersję "Whiskey in the Jar", czyli utworu, który spopularyzowali Thin Lizzy i Metallica.

Obecnie producent pracuje nad swoim pierwszym albumem. Płyta będzie utrzymana w klimatach pop, house i dance i nie zabraknie na niej świeżych produkcji rodem z największych muzycznych festiwali muzyki klubowej.

Do piosenki "Give Me the Sign" zaprosił producenta i gitarzystę Jakoba Malibu i multiinstrumentalistę i wokalistę Charliego H.

Malibu w 2012 r. przeprowadził się na jakiś czas do USA. W Los Angeles dostał się na staż do studia Darkchild Records, którego właścicielem jest producent Rodney "Darkchild" Jerkins, znany ze współpracy z takimi gwiazdami jak Michael Jackson czy Beyonce. Tam też, pod okiem producenta Paula "Hollywood Hot Sauce" Dawsona, Jakob rozwijał umiejętność produkcji oraz pisania muzyki.

Z kolei Charlie H swoją przygodę z muzyką rozpoczął od perkusji, pobierając lekcje w szkole muzycznej. Rozpoczął też naukę gry na gitarze, harmonijce ustnej i instrumentach klawiszowych. Po zakończeniu szkoły średniej wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie wziął udział w tamtejszej wersji programu "X Factor".

Ich wspólna piosenka "Give Me the Sign" opowiada historię dwójki młodych ludzi, którzy spotkali się przypadkiem w jednej z amsterdamskich kawiarni. Stan emocjonalny bohaterki piosenki i teledysku nie jest najlepszy, a bohater stara się to zmienić, używając różnych, nie zawsze standardowych metod.

W teledysku, do którego zdjęcia powstawały w Amsterdamie, główną rolę zagrała aktorka i modelka Weronika Sochacz.

