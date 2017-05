​Dephosphorus: Nowa płyta "Impossible Orbits"

Samozwańczy astrogrindowcy z greckiej grupy Dephosphorus przygotowali trzeci album.

Nowa płyta Dephosphorus coraz bliżej

"Impossible Orbits", nowy materiał ateńskiego kwartetu, wyda wytwórnia Selfmadegod z Białej Podlaskiej. Premierę wyznaczono na 15 czerwca.

Płyta dostępna będzie w wersji CD, na kasecie oraz drogą elektroniczną. W najbliższych planach jest również edycja winylowa.

Album zarejestrowano i zmiksowano w studiu Unreal.

Okładkę zaprojektowało studio Viral Graphics.

Z utworem "Rational Reappraisal" Dephosphorus z płyty "Impossible Orbits" możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Impossible Orbits":

1. "Above The Threshold"

2. "Micro-Aeons Of Torment"

3. "Rational Reappraisal"

4. "Asteroskoni"

5. "Impossible Orbits"

6. "Imagination Is Future History"

7. "The Light Of Ancient Mistakes"

8. "Suspended In A Void Universe"

9. "Blessed In A Hail".