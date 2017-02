​Depeche Mode z teledyskiem do "Where’s the Revolution"

​Depeche Mode ujawnili teledysk do pierwszego singla z nowej płyty "Spirit". Zobaczcie klip do "Where's the Revolution"!

Depeche Mode w lipcu zagrają w Warszawie /Anton Corbijn /materiały prasowe

Podążając za tradycją klimatycznych, przemyślanych teledysków, "Where's The Revolution" utrzymany jest w przytłumionych kolorach i osadzony w surowym przemysłowym krajobrazie. Zespół otoczony armią posłusznie maszerujących tancerzy zdaje się wizualnie komentować to, o czym według słów Dave'a Gahana z wywiadu dla "Rolling Stone" jest nowa płyta zespołu - "...ludzkości i naszym miejscu w niej".

Premiera klipu miała miejsce dokładnie dzień po tym, jak zespół ogłosił, że na rok przekazuje swój fanpage na Facebooku w ręce fanów. Spośród zgłoszeń zespół wybierze setki opiekunów strony ze swojej bazy fanów - jednego na każdy z 365 dni.

Utwór "Where's The Revolution" to pierwsza nowa muzyka z nowego, 14. studyjnego albumu Depeche Mode - "Spirit". Płyta ukaże się zarówno w wersji cyfrowej, jak i kilku formatach fizycznych: standardowej i deluxe. Wersja deluxe zawierać będzie dodatkowo 28-stronicowy booklet ze specjalną okładką i unikalnymi zdjęciami, a także pięć remiksów przygotowanych przez Depeche Mode, Matrixxmana i Kurta Uenalę, zatytułowanych "Jungle Spirit Mixes".

"Spirit" to efekt początku współpracy Depeche Mode z producentem Jamesem Fordem z Simian Mobile Disco (odpowiedzialnym za płyty m.in. Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys) i pierwsza nowa muzyka zespołu od czasu wydanej w 2013 roku i świetnie przyjętej płyty "Delta Machine", która zadebiutowała na 1. miejscu oficjalnych zestawień sprzedaży płyt w 12 krajach, także w Polsce. Album zbierał znakomite noty od wszystkich, którzy mieli okazję się z nim zapoznać - magazyn "Q" uznał go za "jeden z najmocniej naładowanych energią albumów Depeche Mode od lat".

21 lipca zespół Depeche Moda zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zobacz teledysk "Where's the Revolution":