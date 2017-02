Depeche Mode pyta o rewolucję ("Where's The Revolution")

W piątek 3 lutego poznamy singla "Where's The Revolution" zapowiadającego płytę "Spirit" Depeche Mode.

Poznaliśmy okładkę płyty "Spirit" Depeche Mode

Jak już informowaliśmy, 14. studyjny album Depeche Mode otrzymał tytuł "Spirit".



Za produkcję tego materiału odpowiadać będzie James Ford, mający na koncie współpracę z m.in. Florence & The Machine, Foals, Arctic Monkeys, Jessie Ware i Mumford & Sons. Ford jest też członkiem grup Simian Mobile Disco i The Last Shadow Puppets.

"Jesteśmy niezwykle dumni z dźwięku i energii albumu 'Spirit' i bardzo podekscytowani tym, że wracamy na trasę, aby podzielić się nim z fanami na całym świecie" - mówił wokalista Dave Gahan.

"Spirit" ukaże się 17 marca. Do promocji wybrano singla "Where's The Revolution", którego fragment można było usłyszeć podczas specjalnej konferencji prasowej w Mediolanie w październiku 2016 r.

Grupa ogłosiła wówczas trasę koncertową promującą "Spirit". W jej ramach 21 lipca Brytyjczycy wystąpią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pierwszą, europejską część trasy zobaczy ponad 1,5 miliona widzów na 34 koncertach w 21 krajach. Początek "Global Spirit Tour" odbędzie się 5 maja w Sztokholmie, a po serii występów na stadionach Europy grupa przeniesie się do Ameryki Północnej i Południowej.

Polscy fani Depeche Mode będą mogli kupić "Spirit" podczas specjalnej imprezy w warszawskim barze Studio 16 marca wraz z dostępnym tylko tej nocy unikalnym zestawem gadżetów. Na ten wieczór organizatorzy planują dodatkowo szereg atrakcji.

