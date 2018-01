Demi Lovato u Ellen DeGeneres: Biorę siłę od hejterów

Demi Lovato, która promuje obecnie swój album "Tell Me You Love Me", była gościem w popularnym programie Ellen DeGeneres.

Demi Lovato zaakceptowała swoje ciało i chce nauczyć tego fanów /Timothy Hiatt /Getty Images

W rozmowie prowadząca poruszyła m.in. temat pewności siebie, która najwyraźniej wzrosła u amerykańskiej wokalistki. Jak zauważyła Ellen DeGeneres, 25-letnia Demi Lovato na swoim Instagramie publikuje ostatnio sporo zdjęć w strojach kąpielowych.

"Pracowałam nad sobą przez ostatni rok, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Naprawdę podporządkowałam się procesowi uczenia, jak siebie pokochać i pokazuję to przez moje zdjęcia" - stwierdziła Demi Lovato, dodając, że publikuje takie fotografie, by pokazać swoim fanom, że również mogą dojrzeć do samoakceptacji.

Wzrost pewności siebie nie pozwala uniknąć nieprzychylnych komentarzy, jakie pojawiają się na profilach Lovato w mediach społecznościowych.

"Biorę siłę z negatywnych komentarzy i hejterów" - przyznała stanowczo Amerykanka i dodała - "Jest mi ich żal, bo kto zostawia negatywny komentarz na czyimś profilu w internecie? Trzeba być naprawdę smutnym, żeby to robić".

Przypomnijmy, że w przeszłości Demi Lovato cierpiała na zaburzenia odżywiania, nienawidząc wówczas każdej części mojego ciała.

Zdjęcie Demi Lovato / Wiese/face to face / Reporter

Prezenterka i jej gość rozmawiały także o dokumencie "Demi Lovato: Simply Complicated", który wokalistka stworzyła we współpracy z Youtube. W filmie Lovato opowiada o swoim uzależnieniu od kokainy, walce z problemami zdrowotnymi oraz własnej seksualności. W ciągu dwóch dni od premiery (17 października) film obejrzano ponad dwa miliony razy.



Poważne problemy Lovato rozpoczęły się wraz ze sławą. W wieku 18 lat zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Wokalistka zmagała się również z zaburzeniami odżywiania i okaleczała się. W 2010 roku trafiła na odwyk z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

Wideo Demi Lovato: Simply Complicated - Official Documentary

W programie Ellen DeGeneres wokalistka zaprosiła również fanów na swoja trasę koncertową "Tell Me You Love Me Tour", podczas której towarzyszyć jej będą DJ Khaled oraz Kehlani.

Clip Demi Lovato Tell Me You Love Me

