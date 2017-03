Demi Lovato świętuje pięć lat trzeźwości. Amerykańska wokalistka poinformowała o tym na swoim profilu na Instagramie.

Demi Lovato trwa w trzeźwości /Frazer Harrison /Getty Images

Demi Lovato ma za sobą wiele traumatycznych doświadczeń, które wpłynęły na jej niską samoocenę. W wieku 18 lat zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową. Wokalistka zmagała się również z zaburzeniami odżywiania i okaleczała się. W 2010 roku trafiła na odwyk z powodu uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

W środę (15 marca) Lovato opublikowała na Instagramie post, w którym podsumowała pięć lat swojej trzeźwości.

"Jestem tak wdzięczna. To była niezła podróż. Tak wiele wzlotów i upadków. Tak wiele razy chciałam upaść z powrotem, ale usiadłam na swoich dłoniach i błagałam Boga, by uwolnił mnie z obsesji. Jestem taka dumna z siebie, ale nie dokonałabym tego, bez mojej siły wyższej (Boga), mojej rodziny, przyjaciół oraz wszystkich innych, którzy wspierali mnie. Czuję się dzisiaj pokorna i szczęśliwa. Dziękuję wam za trwanie przy mnie i wiarę we mnie" - czytamy we wpisie gwiazdy.

Przypomnijmy, że dyskografię wokalistki zamyka płyta "Confident" z listopada 2015 roku. Przed jej premierą Demi Lovato wzięła udział w nagiej sesji zdjęciowej dla magazynu "Vanity Fair", aby pokazać, że nie wstydzi się swojego wyglądu. Zdjęcia nie były później poddawane obróbce cyfrowej.

"W przeszłości cierpiałam na zaburzenia odżywiania i nienawidziłam wtedy każdej części mojego ciała. Starałam się doprowadzić mój wygląd do stanu, jaki bym zaakceptowała. Ostatecznie zrozumiałam jednak, że nie chodzi o pracę nad ciałem, tylko nad duszą. Dotarłam do momentu, w którym uwielbiam swoje ciało i chciałam się tym pochwalić" - tłumaczyła wokalistka.