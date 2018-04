​Demi Lovato odwołała trzy koncerty

Demi Lovato zmuszona była odwołać trzy koncerty na swojej trasie koncertowej w Ameryce Południowej, a pozostałe przesunąć w czasie na wrzesień i listopad.

Demi Lovato przeżywa odwołanie koncertów /Frazer Harrison /Getty Images

Amerykańska wokalistka nie wystąpi w Ekwadorze, Kostaryce i Panamie w ramach swojej światowej trasy "Tell Me You Love Me World Tour".

Koncerty w Meksyku, Chile, Brazylii i Argentynie zostały natomiast przeniesione na wrzesień i listopad.

Jak podała Demi Lovato, powodem decyzji były "problemy produkcyjne".

"Jestem absolutnie zrozpaczona, że muszę to dzisiaj ogłosić..." - napisała gwiazda na Twitterze, dodając, że jest jej przykro z powodu odwołanych koncertów.

Demi Lovato promuje obecnie wydany pod koniec września 2017 roku album "Tell Me You Love Me".

Clip Demi Lovato Sorry Not Sorry