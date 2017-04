Demi Lovato o "Camp Rock 3": Chcę więcej przeklinać

Demi Lovato coraz chętniej wypowiada się na temat możliwej kontynuacji kultowego filmu Disneya "Camp Rock". Tym razem stwierdziła, że bardzo chętnie chciałaby przeklinać na ekranie.

Film "Camp Rock" swoją premierą miał 20 października 2008 roku. W postacie głównych bohaterów wcielili się członkowie Jonas Brothers oraz Demi Lovato.



Produkcja opowiadała historię młodej dziewczyny spędzającej wakacje na obozie muzycznym, która postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami.



Musical okazał się sukcesem, a popularność dzięki niemu zdobyli wspomniani bracia Jonas i Demi Lovato. Dwa lata później Disney stworzył kontynuację "Camp Rock" pt. "Camp Rock 2: Wielki Finał".



W marcu na temat trzeciej części filmu wypowiedział się Joe Jonas, który stwierdził, że chętnie wziąłby udział w kręceniu trzeciej części, jednak powinna być ona bardziej dojrzała, a być może przeznaczona nawet dla widza dorosłego.

Temat błyskawicznie podchwyciła Demi Lovato. W wywiadzie z ET.com wokalistka postawiła jeden warunek - w filmie musiałoby być więcej nagości, seksu i przekleństw.

"Na pewno to zrobimy. To będzie wyglądało jak spotkanie 'American Pie' z Disney Channel. To się wydarzy" - stwierdziła Lovato.



O "Camp Rock 3" Lovato opowiedziała również w programie Ellen DeGeneres.

"Chcielibyśmy, aby "Camp Rock 3" był dla widzów powyżej 18. roku życia. Wszyscy nasi fani dorośli, więc ci, którzy obejrzą ten film, docenią to" - opowiadała Lovato.

Lovato dodała również, że w filmie chciałby, jak najwięcej przeklinać. "To jest coś, co robię codziennie" - mówiła.



