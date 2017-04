Deep Purple: To jakiś cud

"W latach 60. jeśli dołączałeś do zespołu, to miałeś szczęście, jeśli graliście rok albo dwa" - mówi Roger Glover, basista hardrockowych weteranów z Deep Purple. Grupa promuje wydany na początku kwietnia 20. album w swojej dyskografii - "inFinite".

Roger Glover (Deep Purple) w akcji /fot. Bartosz Nowicki/www.bartosznowicki.pl

Podczas nagrywania płyty "inFinite" powstał trwający 97 minut film dokumentalny, który pokazuje ten proces. Fani będą mogli po raz pierwszy zobaczyć współpracę zespołu i producenta Boba Ezrina (m.in. Kiss, Pink Floyd, Peter Gabriel, Alice Cooper), który odpowiadał też za brzmienie poprzedniego albumu "Now What?!" (2013).

"Były szaleństwa, zdarzało się, że było niebezpiecznie" - opowiadał o szalonych latach 60. perkusista Ian Paice.

"Z drugiej strony, jeżdżenie w trasy z dużym zespołem, to była nie lada impreza. My mieliśmy tylko 20 lat, co mieliśmy zrobić - odmówić?" - mówi ze śmiechem Roger Glover w "Dzień dobry TVN".



Wideo Deep Purple o rockandrollowych szaleństwach: Zdarzało się, że było niebezpiecznie (Dzień Dobry TVN/x-news)

Płytę "inFinite" promuje utwór "All I Got Is You", do którego powstał teledysk.

Clip Deep Purple All I Got Is You

Nowy materiał będzie można usłyszeć podczas pożegnalnej trasy "The Long Goodbye Tour". Brytyjczycy zagrają też w Polsce, gdzie mają wielu fanów i gdzie cieszą się statusem legendy rocka.

Grupa zagra w Łodzi (Atlas Arena, 23 maja) i Katowicach (Spodek, 24 maja). W roli gości specjalnych zobaczymy Kanadyjczyków z Monster Truck.