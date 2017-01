Decadent Fun Club "Serendipity": Jerzy Nasierowski w roli głównej

Utworem "Serendipity" debiutuje nowy zespół Decadent Fun Club, którego wokalistą jest Paveu Ostrovsky, znany niegdyś z "Mam talent". W teledysku główną rolę gra kontrowersyjny aktor i pisarz Jerzy Nasierowski.

Paveu Ostrovsky (pierwszy z lewej) powraca z nowym zespołem Decadent Fun Club

Paveu Ostrovsky na castingu w trzeciej edycji "Mam talent" w oryginalny sposób zaśpiewał utwór "Life On Mars" Davida Bowiego. Od jurorów usłyszał trzy razy "tak", znakomicie przyjęła go także publiczność w studiu.

Paveu Ostrovsky - Life On Mars?

"Pawle, nie wiem, z jakiej bajki przyleciałeś, ale to jest jakaś bardzo dziwna bajka" - mówił Kuba Wojewódzki. "Szacun" - chwaliła go Agnieszka Chylińska, ale 21-letni wówczas wokalista nie przeszedł do dalszego etapu.

Po programie Paveu został m.in. zauważony przez słynną niemiecką wokalistkę Ninę Hagen, zagrał kilka koncertów (pod szyldem YXX z m.in. Mariuszem Kumalą z grupy Closterkeller) i przepadł.

"Przez dłuższy czas nie mogłem trafić na właściwych ludzi, z którymi mógłbym realizować swoje muzyczne marzenia. Nawet jeśli kogoś takiego spotykałem, za każdym razem okazywało się to rozczarowującym fiaskiem. W końcu przestawiłem życie na inny tor zdominowany przez pracę w korporacji. Prawdę mówiąc przestałem się już nawet zastanawiać, czy kiedykolwiek wrócę do grania" - mówi Ostrovsky.

Pod nowym szyldem Decadent Fun Club Ostrovsky połączył siły z muzykami zespołów Krem (Jasiek Łukomski aka John d'Arc) i nieistniejącego już Out of Tune (Mateusz Gągol i Kamil Falkor). 16 lipca 2016 r., w dniu 27. urodzin wokalisty, w warszawskim klubie Chmury odbył się premierowy koncert nowej grupy. Zespół zaprezentował wówczas ok. półgodzinny program złożony z autorskich utworów. Uczestnicy koncertu otrzymali od zespołu również pamiątkową płytę CD z utworami demo, które nie są jeszcze dostępne w internecie.

Obecnie formacja nagrywa swoją muzykę w Izabelin Studio oraz przygotowuje się do koncertów (zagra m.in. na Spring Break w Poznaniu). Poniżej możecie zobaczyć teledysk do debiutanckiego singla "Serendipirty".



W wyreżyserowanym przez Piotra Smoleńskiego klipie zagrali 83-letni Jerzy Nasierowski, który w latach 70. został skazany na 25 lat więzienia za współudział w zabójstwie (zwolniono go przedterminowo za wstawiennictwem poety, pisarza i scenarzysty Romana Bratnego), Hanna Książkiewicz, Mateusz Grynkiewicz i Agata Borowiak.

Jerzy Nasierowski na okładce singla Decadent Fun Club

Piotr Smoleński ma w dorobku współpracę z m.in. Piotrem Rubikiem, Donatanem i Cleo, grupą Enej, Eweliną Lisowską, Honoratą Skarbek, Justyną Steczkowską, Sylwią Grzeszczak, Anitą Lipnicką, Łukaszem Zagrobelnym, Stanisławem Sojką, Fiolką Najdenowicz, Olą Szwed, Ivanem Komarenko, gwiazdami hip hopu - Miuoshem, DonGuralesko, Tede, Sokołem, Trzecim Wymiarem, Chadą, Borixonem, Kalibrem 44 oraz czołówką zespołów world music.