Szwedzki Antarktis wyda na początku października debiutancki album "Ildlaante".

Wyjaśnijmy, że postrockowo-metalowa grupa z Falun to przedsięwzięcie, w którym biorą udział dwaj gitarzyście In Mourning, czyli Björn Pettersson i Tobias Netzell (eks-October Tide), oraz grający na basie wokalista Daniel Jansson (Ikhon) i perkusista Jonas Martinsson (Me The Tiger, Necrosavant).

"Jesteśmy dumni z nowego albumu i szczęśliwi, że wreszcie może się ukazać. W ostatnim czasie zacieśniliśmy szyki jako zespół. Razem komponujemy utwory i każdy z nas uczestniczy w tym procesie na równych zasadach. 'Ildlaante' jest owocem tej współpracy i czymś odrębnym w stosunku do naszych pozostałych zespołów i projektów" - napisali Szwedzi.



Debiut Antarktis nagrano w trzech szwedzkich studiach. Perkusję z Alexandrem Backlundem i Sebastianem Svallandem w Nailvillage Studio; gitary, bas, wokal oraz klawisze w Studio Libra, a dodatkowe wokale w Ikhon IQ.



Za miks i mastering odpowiada Karl Daniel Lidén (Breach, Terra Tenebrosa, The Old Wind).



Okładka to dzieło Emy Rojas z Arrache-toi Un Oeil (Converge, Sunn O))), Clutch).



Płyta "Ildlaante" ujrzy światło dzienne 6 października nakładem pilskiej Agonia Records.



Z utworem "Svalbard" z debiutu Antarktis możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Ildlaante":

1. "Aurora"

2. "Svalbard"

3. "Notes From Underground"

4. "Ildlaante"

5. "Cape Meteor Pt. 1"

6. "Cape Meteor Pt. 2".