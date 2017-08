De Mono i Tomek Korpanty: Zobacz materiał z planu teledysku "Ty jesteś jutrem"

W środę 9 sierpnia odbędzie się premiera teledysku "Ty jesteś jutrem" prowadzonej przez Marka Kościkiewicza grupy De Mono. Poniżej możecie zobaczyć materiał z planu klipu.

Marek Kościkiewicz (De Mono) na planie teledysku "Ty jesteś jutrem" /fot. Leszek Kotarba /East News

Od blisko dekady trwa spór o prawa do nazwy De Mono - obecnie równolegle funkcjonują dwa zespoły: jeden z wokalistą Andrzejem Krzywym i basistą Piotrem Kubiaczykiem oraz drugi - na czele którego stoi założyciel, gitarzysta i kompozytor Marek Kościkiewicz.

U boku Kościkiewicza występują inni muzycy związani z największymi sukcesami De Mono: Robert Chojnacki (saksofon), Darek Krupicz (perkusja), Wojciech Wójcicki (klawisze) i Jacek Perkowski (gitara), a także basista Łukasz Przesmycki. Nowym wokalistą został Tomasz Korpanty, który zastąpił Michała Karpackiego, finalistę pierwszego "Idola", później uczestnika "The Voice of Poland".

Nowy wokalista De Mono jest także gitarzystą, autorem muzyki i tekstów. W 1997 roku wyjechał w trasę koncertową z Varius Manx, jako gitarzysta. W 2003 r. został finalistą telewizyjnego programu "Twoja droga do gwiazd". W latach 2006-09 był członkiem zespołu Andrzeja "Piaska" Piasecznego.

Korpanty był założycielem, liderem i wokalistą zespołu Be Free, z którym wydał anglojęzyczną płytę "New Day" (2007). Występował też w wokalnych zespołach w programach "Szymon Majewski Show" i "Hit Dekady". W marcu 2013 wydał autorską płytę "Taki jestem".

Utwory zaśpiewane przez Tomka zostały wykorzystane w kilku produkcjach filmowych (piosenka "Seattle" znalazła się na ścieżce dźwiękowej "39 i pół", a "Cross For Love" - w "Kochaj i tańcz"), a kompozycja "Kopernik" znalazła się na składance "minimax.pl, Jarocin 2007".

Na jesień tego roku planowana jest premiera nowej płyty De Mono. Jej zapowiedzią jest piosenka "Ty jesteś jutrem".

W teledysku zobaczymy Monikę Brzeźną - zawodniczkę MAT ATOM TEAM - dwukrotną wicemistrzynię Polski w wyścigu szosowym ze startu wspólnego w 2014 i w 2017, mistrzynię Polski w jeździe parami (2013, 2014 i 2015 - we wszystkich startach z siostrą Pauliną Brzeźną-Bentkowską), mistrzynię Polski w jeździe na czas drużynowo (2013, 2014 i 2015). Monika ma również na swoim koncie udział w górskich mistrzostwach Polski w których stawała na podium trzykrotnie (2013 - 2 miejsce, 2014, 2015 - trzecie miejsce).

"Praca na planie na pewno nie należy do lekkich, nie byłam świadoma tego jak ważne są szczegóły, jak długo to trwa" - opowiada Monika Brzeźna.

Marek Kościkiewicz zdradza, że bohaterka teledysku stara się dojść do formy po ciężkim wypadku.

"Walczy ze swoimi słabościami, pomaga jej w tym mała córeczka. Powoli zdobywa się na to, żeby pokonać ból, żeby zrealizować swoje marzenia czyli start w zawodach, w których chciałaby odnieść jak największy sukces" - mówi lider De Mono.



Poniżej możecie posłuchać piosenki "Ty jesteś jutrem":

"Każda piosenka, która pojawia się najpierw w sercu, potem jest nagrywana i realizowana, to są takie utwory, z których trudno mi pozbyć się pewnego charakterystycznego klimatu. Jest to zawsze taki stempel, ślad. Z tego, co czuje i co widzę, słyszę, to kiedy komuś pokazuje nowy materiał, to mówi: aa to takie typowe De Monowe. Inaczej się nie da po prostu. Oczywiście teksty są trochę inne, jestem bardziej dojrzały, jestem trochę w innym miejscu życia, dlatego one traktują o czym innym. Ale najczęściej są o relacjach między ludźmi" - opowiada Marek Kościkiewicz agencji Newseria Lifestyle.