Cugowscy i ich oficjalny hymn Mistrzostw Europy siatkarzy: "Gra o wszystko"

"Gra o wszystko" zespołu Cugowscy to oficjalny hymn CEV Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn Lotto Eurovolley Poland 2017, które odbędą się w Polsce w dniach 24 sierpnia - 3 września.

Panowie Cugowscy wspierają polskich siatkarzy /Krzemiński Jordan /AKPA

Utwór w wykonaniu muzycznego klanu Cugowskich zostanie zaprezentowany na żywo podczas inauguracji mistrzostw w dniu 24 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie podczas Ceremonii Otwarcia mistrzostw Starego Kontynentu oraz 3 września w krakowskiej Tauron Arenie, podczas uroczystości zamknięcia turnieju.

Reklama

Tekst wspierający polskich siatkarzy w walce o laury podczas Mistrzostw Europy napisał Wojciech Byrski, a autorem kompozycji jest Piotr Cugowski. Utwór będzie dodatkiem na specjalnej edycji albumu "Zaklęty krąg".

"Nagrywamy piękną piosenkę dla naszej drużyny siatkarzy - dajemy im powera! Niech grają o wszystko!" - mówił Piotr Cugowski i dodał - "Jest nam bardzo miło, że możemy brać w tym udział od strony muzycznej. Będziemy trzymać kciuki za naszych".

Krzysztof Cugowski, były wokalista "Budki Suflera", tak mówi o utworze: "To nie jest piosenka, która ma być słuchana przez wszystkich ludzi, ale to ma też być piosenka związana z wielką imprezą. Nie jestem jakimś zagorzałym kibicem siatkówki, ale oglądam siatkówkę tak jak taki przeciętny kibic - gdy są sukcesy. A w związku z tym, że te sukcesy są, to oglądam".

Posłuchajcie fragmentu utworu "Gra o wszystko":



Wideo soundcloud

Sprawdź tekst utworu "Gra o wszystko" w serwisie Teksciory.pl