Clean Bandit i Demi Lovato szykują nas na lato! (nowy utwór "Solo")

Brytyjskie trio Clean Bandit i Demi Lovato połączyli siły w nowym utworze "Solo".

Demi Lovato zaśpiewała z Clean Bandit /face to face / Reporter

Brytyjskie elektroniczne trio Clean Bandit, laureaci Grammy, którzy na Wyspach pobili rekord Adele jeśli chodzi o single w pierwszej piątce tamtejszej listy, wracają z nową, znakomitą piosenką. Utwór nosi tytuł "Solo", a gościnnie udziela się w nim Demi Lovato.

Piosenka została napisana m.in. przez Grace Chatto i Freda Gibsona (Charli XCX, MØ) i opowiada o miłości i akceptacji siebie.



"Rozstanie z ukochaną osobą może być bardzo bolesnym doświadczeniem. Jednak odnalezienie się na nowo jest z kolei czymś wspaniałym i można tego dokonać, również będąc samotną osobą. Troska o siebie naprawdę jest dużą sztuką. My staramy się na to spojrzeć od tej zabawnej strony" - wyjaśnia grająca w zespole na wiolonczeli Grace Chatto.

Przypomnijmy, że Grace Chatto, Jack Patterson i Luke Patterson, mają na koncie przebój "Rather Be" (nagrany z Jess Glynne i nagrodzony Grammy), a także przebojową kompozycję "Rockabye" (w niej natomiast słychać Seana Paula i Anne-Marie). Dorobek Clean Bandit to także ponad 35 mln sprzedanych singli, ponad 3 mld streamów, przeszło 3,5 mld obejrzeń klipów na YouTube oraz osiem singli w Top 5 brytyjskiego notowania - wynik, który jest lepszy od dokonań samej Adele.

Wspomniany singel "Rather Be" sprzedał się w 11 mln egzemplarzy, a debiutancka płyta "New Eyes" w 2 mln. Clean Bandit za swoją muzykę, w której łączą się pop, R&B, dancehall, elektronika, klasyka, byli aż sześć razy nominowani do BRIT Awards. Trio współpracowało także z Zarą Larsson, Julią Michaels czy Marina And The Diamonds.