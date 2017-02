"Ciemniejsza strona Greya": Sukces ścieżki dźwiękowej do filmu

​Płyta ze ścieżką dźwiękową z filmu "Ciemniejsza strona Greya" zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200.

Soundtrack do "Ciemniejszej strony Greya" do sprzedaży trafił 10 lutego, w dniu światowej premiery filmu.

Płyta ze ścieżką dźwiękową do kontynuacji "50 twarzy Greya" cieszy się równie dużym zainteresowaniem co film. Album zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200. Ostatnią ścieżką dźwiękową, która trafiła na szczyt notowania była ta do filmu "Legion samobójców".

Pierwszym utworem promującym film "Ciemniejsza strona Greya" był kawałek "I Don't Wanna Live Forever" w wykonaniu Taylor Swift i Zayna Malika.



Na soundtracku do "Ciemniejszej strony Greya" znalazły się utwory w wykonaniu Halsey, Tove Lo, Johna Legenda, duetu Nicka Jonasa i Nicki Minaj, Sii, Kygo, Corinne Bailey Rae czy The-Dream.

Reżyserią kontynuacji "50 twarzy Greya" zajął się James Foley. W rolach głównych ponownie występują Jamie Dornan i Dakota Johnson. U ich boku pojawią się m.in. wokalistka Rita Ora, a także Kim Basinger, znana m.in. ze swojej pamiętnej roli w "9 i ½ tygodnia".