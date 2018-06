Christina Aguilera we łzach: To dla was wojownicy

Christina Aguilera opublikowała na Twitterze nagranie, na którym wzruszona dziękuje swoim fanom na wsparcie.

Christina Aguilera nie mogła powstrzymać łez w restauracji /Bounty Press/BEEM / East News

Przypomnijmy, ze 15 czerwca do sprzedaży trafił ósmy album Christiny Aguilery "Liberation", nad którym oprócz wokalistki pracowali m.in. Kanye West, Mike Will Made-It, Anderson .Paak, MNEK i Nick Britter.

Płyta wokalistki zaraz po premierze doczekała się pozytywnych recenzji. W superlatywach o albumie pisali dziennikarze "The New York Times", "Rolling Stone" i "Variety" (obecnie jej ocena w serwisie Metacritic to 72/100).

Wokalistka zachwycona przyjęciem materiału podziękowała fanom specjalnym nagraniem na Twitterze, które podpisała "To dla was wojownicy".



Na nim widzimy gwiazdę w restauracji, która przemawia do swoich znajomych.

"Ta branża jest bezlitosna i ciężka. Czuję, że będę płakać. Jestem w swojej najlepszej formie i uwielbiam ludzi, którzy są wobec mnie lojalni. Bardzo was kocham" - powiedziała.



"To jest to, do czego zostałam stworzona. Dziękuje wam wszystkim za wsparcie" - dodała.

Kilka dni wcześniej w sieci pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak Aguilera i Jimmy Fallon przebrani śpiewają w metrze dla przypadkowych przechodniów.