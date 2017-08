Chris Brown o pobiciu Rihanny: Czułem się jak potwór

Chris Brown w jednym z fragmentów swojego filmu "Chris Brown: Welcome To My Life" szczerze opowiada o związku z Rihanną.

Chris Brown zdradził, co czuł po tym, jak pobił Rihannę /AFP PHOTO/Mark RALSTON /East News

Nagranie w sieci, w trakcie którego Brown opowiada o swojej miłości do Rihanny, o tym, jak zniszczył ich związek, pojawiło się 14 sierpnia i trwa 11 minut. To część większego dokumentu na temat wokalisty pt. "Chris Brown: Welcome To My Life".

Brown przyznał, że Riri i on zakochali się w sobie jeszcze jako nastolatkowie, jednak związek po pewnym czasie zaczął się rozpadać. Wokalista jedną z przyczyn widzi w jego częstych zdradach. Jak sam stwierdził, seks z innymi kobietami przedłożył nad związek.

"Kompletnie straciłem jej zaufanie. Znienawidziła mnie za to. Próbowałem wszystkiego, ale jej już nie zależało. Nie ufała mi" - opowiadał Brown i dodał, że od tego czasu ich związek wyglądał coraz gorzej.

"To była równia pochyła, ciągle się kłóciliśmy, dochodziło też do rękoczynów. Z obu stron. Ona chciała uderzyć mnie, ja ją. Nigdy nie było w porządku" - mówił wokalista.

"Zawsze docieraliśmy do punktu, w którym ktoś mówił: 'co ty do cholery wyprawiasz, nie bij mnie, gdy będę miała zadrapanie na twarzy, będę musiała się tłumaczyć’" - mówił i przyznał, że po każdym razie, gdy atakował Rihannę, czuł się jak potwór.

Przypomnijmy, że po jednej z awantur, w trakcie której Brown dotkliwie pobił swoją dziewczynę, ta postanowiła zgłosić sprawę na policję. W 2009 roku sąd wydał zakaz zbliżania się piosenkarza do wokalistki.

Brown zdradził, że do awantury, w trakcie której pobił Rihannę, doszło przed jedną z imprez promujących ceremonię rozdania nagród Grammy, a zaczęło się od tego, że wokalistka znalazła dowód na zdradę swojego chłopaka.

Zdjęcie Chris Brown i Rihanna / Christopher Polk / Getty Images

"Po przeczytaniu smsa wybuchła, rzuciła telefonem i kilkakrotnie mnie uderzyła. Pamiętam, że próbowała mnie kopnąć, ale tak naprawdę ja uderzyłem ją. Pięścią. Rozbiłem jej usta. Kiedy to zobaczyłem, byłem w szoku. Pomyślałem: ‘czemu ją k***a uderzyłem’. Po tym, co zrobiłem napluła mi w usta krwią".

Brown przyznał, że chciał zatrzymać Rihannę, jednak było już za późno.

Przypomnijmy, że wokalistka wybaczyła Brownowi jego zachowanie, a przez chwilę, w 2015 roku para ponownie zaczęła się spotykać.