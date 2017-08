​Chris Botti przyjeżdza do Polski. Poznaj 10 ciekawostek o trębaczu

Amerykański trębacz Chris Botti nie wyobraża sobie życia bez muzyki. Na szczyty sławy wchodził powoli, za to teraz współpracuje z wieloma wybitnymi artystami. Co powinniśmy o nim wiedzieć przed jego polskim tournée? Oto 10 faktów z życia trębacza!

Chris Botti już wkrótce wystąpi przed polską publicznością /Ethan Miller /Getty Images

1. Chris Botti, jako dziecko, najpierw uczył się gry na fortepianie, ponieważ jego mama uczyła gry na tym instrumencie. Dopiero w wieku 10 lat zakochał się w trąbce, z którą właściwie się nie rozstaje.

Reklama

2. W jego żyłach płynie włoska krew. Ojciec Chrisa pochodził z Toskanii, a matka jest Amerykanką. On sam urodził się w Portland i uważa się za Amerykanina. Miał jednak okres w swoim życiu, że sprzedał mieszkanie i został rezydentem hoteli. Nie opłacało mu się utrzymywanie domu, ponieważ w trasie spędzał ponad 300 dni w roku.

3. Jako nastolatek zachwycił się grą Milesa Davisa. Do dzisiaj uważa go za najwspanialszego trębacza, nie ukrywa też, że się na nim wzoruje. Drugim trębaczem, którego ceni Botti, jest Polak Tomasz Stańko. Mówi o nim tak: "Tomasz Stańko jest fantastyczny. Robi niesamowite rzeczy. W tym, jak gra, czuć duszę. Tacy jak Tomasz Stańko mogą inspirować młodych muzyków, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę".

4. Botti jest autorem muzyki do amerykańskiego filmu pt. "Więzy" z 1996 roku. To thriller opowiadający historię małżeństwa, które roztacza opiekę nad młodym uciekinierem, postrzegając w nim swojego syna. Do czasu.

5. Zanim Chris zaczął karierę na własną rękę, był muzykiem sesyjnym. Grał między innymi w zespole Herbiego Hancocka.

6. Po wspólnej trasie ze Stingiem w 2000 i 2001 roku, zarobił tyle pieniędzy, że zaczął solową karierę. Nagrał osiem płyt, wśród nich są złote, diamentowane i platynowe krążki. Artysta zapowiedział, że jeszcze w tym roku ukaże się jego najnowszy album.

Wideo "My Funny Valentine" feat. Sting

7. W 2008 roku nagrał album DVD z koncertu w Bostonie, który odniósł duży sukces. Wystąpił wówczas w duetach ze znanymi wokalistami i muzykami, m.in. Stingiem, Joshem Grobanem, Stevenem Tylerem czy Johnem Mayerem. Cały koncert ma blisko 1,2 mln wyświetleń na YouTube. Artysta był także czterokrotnie był nominowany do nagrody Grammy, a w 2013 został jej laureatem za płytę "Impressions" w kategorii Best Pop Instrumental Album.

8. Magazyn "People" w 2004 roku umieścił Bottiego na liście 50 najpiękniejszych ludzi świata.

9. Często koncertuje w Polsce. Uważa, że nasza publiczność jest najwspanialsza i najbardziej wyrobiona muzycznie.

10. Podczas pobytu w Krakowie dwa lata temu, zagrał hejnał na wieży kościoła Mariackiego. Później komentował, że było to dla niego bardzo prestiżowe wydarzenie, przyznał też, że miał tremę.

Wideo Chris Botti zagrał hejnałw Krakowie (TVN24/x-news)

Chrisa Bottiego w muzycznym wydaniu będziemy mogli poznać podczas polskiego tournee we wrześniu. Trębacz wystąpi w: Warszawie - 5 września (COŚ Torwar), Wrocławiu - 6 września (Hala Stulecia) oraz Szczecinie - 7 września (Azoty Arena).