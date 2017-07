​Charli XCX i faceci (nowy teledysk "Boys")

Brytyjska wokalistka, Charli XCX, zaprosiła znanych mężczyzn z branży muzycznej do udziału w jej najnowszym teledysku. Zobaczcie klip "Boys"!

Charli XCX szykuje nowy materiał / Emma McIntyre /Getty Images

24-letnia Charli XCX pracuje obecnie nad swoim trzecim albumem, który ma ukazać się w 2018 roku. Wydawnictwo promowane jest przez singel "After The Afterparty".

Kolejną zapowiedzią albumu jest utwór "Boys". Do piosenki powstał również wyjątkowy teledysk w reżyserii samej Charli. Piosenkarka, która naprawdę nazywa się Charlotte Aitchison, zaprosiła do współpracy ponad 60 różnych artystów. Gościnnie wystąpili w nim między innymi: Stormzy, Charlie Puth, Joe Jonas, Diplo, Mark Ronson, The Fat Jew, Brendon Urie, Will.i.am, Mac DeMarco, Riz Ahmed, Tinie Tempah, Vance Joy, Wiz Khalifa, One OK Rock i wielu innych.

"To najfajniejszy teledysk, jaki kiedykolwiek nakręciłam! Chcę podziękować wszystkim chłopakom, którzy przy nim pracowali, za to, że doskonale oddali mój pomysł i byli nim autentycznie podekscytowani. Dodam tylko, że żaden z nich nie ucierpiał na planie" - tak pracę nad klipem wspomina wokalistkę.

Charli XCX popularność zdobyła m.in. dzięki przebojom "Boom Clap", "Break The Rules" i "Doing It". Wokalistka była jedną z gwiazd tegorocznego Open’er Festival.

Zobacz teledysk "Boys":