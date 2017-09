Charles Bradley wciąż walczy z rakiem. Wokalista odwołał trasę

Kolejne kłopoty zdrowotne soulowego wokalisty Charlesa Bradleya. Po pokonaniu nowotworu żołądka, wykryto u niego teraz raka wątroby.

Charles Bradley odwołał trasę koncertową /fot. Rich Fury /Getty Images

"Kiedy wrócę, będę silniejszy, z Bożą miłością. Wrócę wkrótce, z Bożą wolą" - ogłosił Charles Bradley w specjalnym oświadczeniu.

Okazało się, że wykryty w 2016 r. rak żołądka dał przerzuty do wątroby, choć po leczeniu nie ma śladu choroby w pierwotnym miejscu.



68-letni wokalista poinformował, że do końca 2017 r. skupi się na leczeniu i wracaniu do zdrowia. W związku z tym odwołał wszystkie tegoroczne koncerty, w tym występ podczas Rock In Rio w Brazylii.

W sumie do końca roku Bradley miał zaplanowanych blisko 40 koncertów w USA, Ameryce Południowej i Europie.

Wokalista zadebiutował późno, bo w 2011 roku albumem "No Time For Dreaming". Dwa lata później ukazała się jego druga płyta zatytułowana "Victim of Love", a na początku kwietnia 2016 roku światło dzienne ujrzało wydawnictwo "Changes".

Charles Bradley w sierpniu 2012 roku wystąpił w Polsce na katowickim OFF Festiwalu i w wielu relacjach podkreślano, że był to jeden z najmocniejszych momentów tamtej edycji imprezy.



