Chada odwołuje trasę koncertową. Raper trafił do szpitala

Tomasz Chada odwołał wszystkie koncerty w ramach "Recydywista Tour". Raper w związku z problemami zdrowotnymi trafił do szpitala.

"Wszystkie koncerty w ramach 'Recydywista Tour' nie odbędą się ze względu na stan zdrowia rapera. Chada przebywa aktualnie w szpitalu pod opieką lekarzy. Będziemy informować o ewentualnych zmianach w sytuacji" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu Step Records.

Raper zagrał jedynie trzy koncerty w ramach tournée po Polsce (w tym jako support The Game’a w Warszawie).

Trasa koncertowa miała promować wydany w 2017 roku album "Recydywista", stworzony wspólnie z producentem RX.

Płyta ukazała się cztery miesiące po wyjściu Chady z więzienia. (trafił tam w 2012 roku za napaść i pobicie, w innej sprawie skazano go dodatkowo na dwa lata za kradzież i posługiwanie się dokumentami innej osoby).

Dodajmy, że to nie pierwsze problemy zdrowotne rapera w ostatnich miesiącach. 17 września 2017 roku na oficjalnym profilu na Facebooku Chady pojawiło się zdjęcie rapera ze szpitala z podpisem: "Co tu dużo gadać... Po prostu trzymajcie kciuki tak samo mocno jak Tomek trzyma za Was!"(pisownia oryginalna).



Niedługo później RX zdradził, że w pewnym momencie z Chadą było "bardzo kiepsko". Po 10 dniach raper opuścił placówkę. "Wracam do gry" - pisał.