CeZik zbiera pieniądze na płytę. "Marzy mi się..."

Prawie 200 osób wsparło już internetową zbiórkę pieniędzy CeZika. Twórca znany z licznych aktywności (m.in. śpiewanie od tyłu, produkcja coverów, kameralne koncerty w całej Polsce) planuje nagrać i wydać płytę.

"Król czegokolwiek - to już brzmi pozytywnie. Nie mam nic przeciwko takiej metce, szczególnie, że staram się do tych moich coverów podchodzić naprawdę solidnie. Pieścić je tak, by miały zupełnie inny wydźwięk niż oryginał. Robienie coveru, który brzmi tak samo jak oryginał, nie ma sensu. To odtwórstwo, szkoda czasu. Jeśli chodzi o oryginalne kompozycje, to jak zauważyłaś zaczynam je robić. KlejNuty to moje autorskie granie" - mówił CeZik w rozmowie z PAP Life pod koniec 2013 r.

CeZik, czyli Cezary Nowak, swoją działalność internetową rozpoczął w 2009 r.

"Nie strzelam klipami jak z karabinu, dlatego nie odnajdziesz ich wiele na moim kanale. Pomimo tego sumaryczne wyświetlenia (razem z drugim kanałem - KlejNuty) przekroczyły 100 milionów" - czytamy na youtubowym kanale CeZika.

Najpopularniejsze wideo (ponad 10 mln odtworzeń) to "Ona tańczy dla mnie" - przerobiony na jazzowo przebój discopolowej grupy Weekend.

Kolejne hity twórcy to m.in. "Szajka CeZika i polska muzyka", "Merc 'N CeZik - Forfiter Blues", "CeZik? Co to za pedał?", "Od tyłu i klasycznie by CeZik" czy "Hey - [sic!] kuchnia cover by CeZik" - każdy z nich przekroczył poziom kilku mln odsłon.



"Lista muzycznych wyzwań których się podjąłem jest dość pokręcona. Śpiewałem od tyłu, grałem na sprzęcie kuchennym, zmieniałem disco-polo w swingujący jazz, zmuszałem Krzysia Ibisza i Magdę Gessler do śpiewania, a nawet przekonałem Stinga do kolaboracji. Miałem też okazję zrobić ukłon w stronę moich ulubionych krytyków, śpiewając ich przyjazne komentarze. Nie wspominając o wyciu na głosy, a także graniu koncertów kameralnych po całej Polsce" - przedstawia się CeZik.

W jednym z serwisów crowdfundingowych twórca planuje zebrać 40 tys. zł na nagranie i produkcję swojej płyty. W krótkim czasie ponad 180 osób wpłaciło ponad 12 tys. zł (ponad 40 proc. zakładanej kwoty).

Informujące o zbiórce wideo pod tytułem "Marzy mi się..." w ciągu niespełna doby zanotowało ponad 46 tys. odsłon.

Zebraną sumę CeZik zamierza przeznaczyć na opłacenie muzyków, produkcję płyty i nakręcenie teledysku.

"Do współpracy zaprosiłem trio jazzowe z Trójmiasta, w składzie Michał Ciesielski (fortepian), Paweł Urowski (kontrabas) i Adam Golicki (bębny). Dodatkowo korzystam z talentu zawodowych instrumentalistów dętych: Paweł Palcowski (trąbka), Szymon Klekowicki (puzon) i Wojciech Lichtański (saksofon). Michał Ciesielski podjął się również współpracy aranżacyjnej" - opowiada CeZik.

Klimat muzyczny ma być połączeniem jazzowej wersji "Ona tańczy dla mnie" z "Cezik? Co to za pedał?". "Klimat liryczny podsumuję słowami: i śmieszno i straszno" - uzupełnia twórca.