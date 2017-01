Celine Dion: Pierwsza rocznica śmierci męża

​W sobotę 14 stycznia przypadła pierwsza rocznica śmierci męża Celine Dion, Rene Angelila. Z tej okazji wokalistka opublikowała na swoim Facebooku wzruszające wideo upamiętniające jej partnera.

Celine Dion wspmniała męża w pierwszą rocznicę jego śmierci /Kevin Winter / Getty Images

Przypomnijmy, że Rene Angelil zmarł 14 stycznia ubiegłego roku, na dwa dni przed swoimi 74. urodzinami, w Las Vegas. Mąż Celine Dion od walczył z rakiem gardła. To dla niego kanadyjska gwiazda przerywała karierę.

Wideo Rene Angelil nie żyje. Mąż Celine Dion przegrał walkę z rakiem (Agencja TVN/x-news)

Angelil miał z Dion trzech synów: 15-letniego obecnie Rene-Charlesa oraz bliźniaki Nelsona i Eddy'ego (6 l.). Z poprzednich związków miał także trójkę dorosłych już dzieci.



W pierwszą rocznicę śmierci Angelila, Celine Dion umieściła na swoim profilu na Facebooku wzruszające filmiki upamiętniające męża.

"Minął rok od kiedy Rene nas opuścił. Na zawsze pozostanie w naszych sercach" - napisała wokalistka.

W jednym z filmików, na którym Dion dotyka rodzinnych fotografii z Rene, słyszymy wersję a capella jej nowego utworu.

"Moja pamięć cię kocha, pyta o ciebie cały czas. Zwłaszcza dzisiaj... Rok później, chciałabym, aby R.I.P (skrót od "rest in peace", czyli ang. spoczywaj w pokoju - przyp. red.) oznaczało Return If Possible (ang. powróć, jeśli to możliwe - przyp. red.). Na zawsze twoja, Celine" - podpisała filmik Kanadyjka.

Drugie wideo składa się ze starych fotografii Rene Angelila i nagrań archiwalnych - od czasów dzieciństwa aż po jego związek z Celine.