Carrie Underwood: Pierwszy występ po wypadku

Powrót Carrie Underwood na scenę był największym wydarzeniem gali rozdania nagród ACM. 35-letnia wokalistka otrzymała owacje na stojąco.

Carrie Underwood wystąpiła na niedzielnej gali ACM Awards i wykonała swój najnowszy singel "Cry Pretty". Był to pierwszy występ wokalistki po jej poważnym wypadku z listopada 2017 roku.



Wideo