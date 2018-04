Cardi B: Ile zarobiła dzięki Coachelli?

Rozchwytywana w ostatnich tygodniach raperka Cardi B zdradziła, jaką gażę otrzymała za swój najbliższy występ na Coachelli.

Cardi B obecnie promuje debiutancki album "Invasion of Privacy", który ukazał się 6 kwietnia. Z tej okazji raperka pojawia się w kolejnych programach telewizyjnych i udziela dziesiątki wywiadów.

Krótko po premierze płyty gwiazda była gościem rozgłośni SiriusXM i tam opowiedziała o tym, ile pieniędzy otrzymała za swój występ na Coachelli.

Autorka hitu "Bodak Yellow" zdradziła, że jej kontrakt opiewa na 70 tys. dolarów za występ. Dodajmy, że festiwal Coachella odbywa się w dwa weekendy, więc raperka otrzymała 140 tys. dolarów.



Posłuchaj utworu "Bodak Yellow" w serwisie Teksciory.pl!

"Kontrakt z Coachellą podpisaliśmy sześć miesięcy temu" - stwierdziła raperka po czym dodała, że wcale nie zarobi, a będzie nawet na minusie.

"Musieliśmy zapłacić za przygotowania sceny, trzeba było wyłożyć własne pieniądze. To było prawie 300 tysięcy dolarów. Ale to inwestycja" - mówiła.

Wideo