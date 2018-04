Cardi B i Rihanna wśród 100 najbardziej wpływowych osób magazynu "Time"

Magazyn "Time" opublikował listę 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Wśród wyróżnionych znaleźli się przedstawiciele świata muzyki - Cardi B, Jennifer Lopez, Shawn Mendes, Rihanna i Kesha.

Przypomnijmy, że zestawienie setki najbardziej wpływowych osób na świecie magazynu "Time" podzielone jest na kilka kategorii - pionierów, artystów, liderów, ikony i tytanów.

Jako pionierkę uznano Cardi B, która w tym roku podbija branżę rozrywkową z płytą "Invasion of Privacy". Na temat raperki dla magazynu wypowiedziała się Taraji P. Henson.

"Jest skupiona na swoim talencie. Nie wchodząc przy okazji nikomu w drogę" - opowiadała aktorka. "Jest obecnie największym zjawiskiem w muzyce i nawet, gdy wszyscy ją obserwują, wciąż nie ma zamiaru za siebie przepraszać" - czytamy w opisie sylwetki Cardi.



W kategorii artysta wyróżniono Shawna Menedesa, jednego z najpopularniejszych wokalistów na świecie i idola milionów nastolatek. O artyście opowiedział John Mayer.

"Shawn Mendes jest gwiazdą pop generacji Z. Nie widzi gatunku jako bariery i uważa, że cała muzyka jest otwartym polem gry, co jest kluczowe dla osoby z takim talentem. Jego entuzjazm jest zaraźliwy, a on każdego dnia staje się lepszy. Jest jak Neo z 'Matrixa', który pobierał informacje" - opisywał muzyka.



Clip