Bryndza debiutuje: Jadymy!

Poniżej możecie zobaczyć debiutancki teledysk grupy Bryndza - "Jadymy".

Bryndza prezentuje debiutancki teledysk /materiały promocyjne

Twórczość zespołu Bryndza to "połączenie rockowych klimatów udekorowane góralskim polotem z charakterystycznym głosem Jana Zachara".

Wspomniany wokalista kilkakrotnie występował w programie "Szansa na sukces"; jest też laureatem Debiutów na Festiwalu w Opolu. Śpiewał w grupie Ustronsky.

W Bryndzy u jego boku pojawili się Magda Fijak - pedagog, nauczyciel skrzypiec, wokalistka oraz miłośniczka góralszczyzny, Marek Stefaniak - gitarzysta, basista, autor muzyki oraz muzycy sesyjni.

- "Jadymy" to wesoły gitarowy utwór, którego refren powstał w trakcie codziennych czynności i był żartem gitarzysty z pośpiechu, który towarzyszy nam na co dzień - opowiada nam Marek Stefaniak.

- Zwrotki to zasługa Janka, który wymyślił resztę słów do utworu... jadąc na rowerze. Madzia dograła skrzypce i udekorowała całość góralskim klimatem. Prezentujemy nasz utwór 'Jadymy' mając nadzieję, że zagości na dłużej w państwa głowach a przede wszystkim w sercach. Opowiada on, że mimo pozornych trudności wiele można osiągnąć wytrwałością i determinacją - dodaje współzałożyciel Bryndzy.