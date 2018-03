Brodka nową gwiazdą koncertu MTV Unplugged

1 13

Mimo że - za sprawą błędnej informacji widniejącej w polskiej Wikipedii - już rok temu Brodka przyjmowała najlepsze życzenia z okazji 30. urodzin, to w czwartą dekadę życia wokalistka wkracza dopiero w tym roku – 7 lutego. "Właściwie to 29. Dziękuję wszystkim za urodzinowe życzenia" - napisała w ubiegłym roku Brodka na swoim Instagramie, korygując błędną informację. Laureatka trzeciej edycji programu "Idol", jedna z najzdolniejszych polskich wokalistek i kobieta-kameleon. Dzisiaj krótkowłosa blondynka, ale to nie znaczy, że jutro nie zobaczymy jej we fryzurze koloru… niebieskiego. Albo czerwonego. A może złotego? Brodka uwielbia metamorfozy i nie boi się ryzyka. Zobaczcie, jak zmieniała się przez ostatnie lata!