Brit Awards 2017: Fani Little Mix wściekli

"#BRITTakSeksistowskie" - pod takim hasztagiem na Twitterze zaczęli się gromadzić fani żeńskiej grupy Little Mix. W ten sposób wyrażają niezadowolenie, że ich idolki przegrały w kategorii najlepszy brytyjski zespół na środowej (22 lutego) gali Brit Awards.

Little Mix na gali Brit Awards 2017 /fot. Gareth Cattermole / Getty Images

W kategorii najlepszy brytyjski zespół nominowani byli Bastille, Biffy Clyro, Little Mix, Radiohead i The 1975. Statuetka ostatecznie powędrowała do tych ostatnich.



Jedyną żeńską grupę w tym gronie były dziewczyny z Little Mix. Ta męska dominacja widoczna jest od dawna - zwycięzcą 36. raz z rzędu została formacja, w której składzie przeważają mężczyźni.

Po raz ostatni girlsband nominację zdobył w 2009 r., ale Girls Aloud przegrały z Elbow.



Little Mix nie wyszły jednak z gali Brit Awards z pustymi rękami. Zespół zdobył swoją pierwszą nagrodę w kategorii najlepszy singel (za "Shout Out To My Ex").

Clip Little Mix Shout Out to My Ex

