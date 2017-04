Big Cyc do filmu o polskim bokserze

Po duecie z grupą Piersi grupa Big Cyc przygotował muzykę do filmu o polskim bokserze.

Krzysztof Skiba z grupy Big Cyc /Fot. Łukasz Szeląg /Reporter

Na początku kwietnia grupa Big Cyc zaprezentowała teledysk "Słuchawki", w którym połączyła siły z zespołem Piersi.



Sprawdź tekst utworu "Słuchawki" w serwisie Teksciory.pl

Muzycy Big Cyca nie zwalniają tempa - w czerwcu odbędą się przedpremierowe pokazy utrzymanego w konwencji doc-fiction filmu "Piotrowsky".

Nakręcony przez Marcina Biegańskiego film to historia boksera u kresu swojej kariery walczącego na przełomie XX i XXI wieku, medalisty największych turniejów bokserskich w Polsce, który wchodzi w brutalną rzeczywistość boksu zawodowego, stając się poniekąd jego ofiarą - niechcianą miłością.



"To podnoszenie się z upadków, dążenie do celu za wszelką cenę, nawet wtedy gdy wszyscy stoją odwróceni plecami i wydaje się że nadziei już nie ma. To też konfrontacja - podstarzałego zawodnika starego pokolenia i dobrze rokującego, przepełnionego złudzeniami młodzieńca, niczym czekający nas w ten weekend pojedynek Joshua/Kliczko. I wreszcie 'Piotrowsky' to odwieczny romans boksu ze sztuką" - czytamy.

Pierwszy pokaz przedpremierowy filmu odbędzie się w czerwcu podczas 6 Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim "Grand Prix Komeda", kolejne w Warszawie, podczas projektu "Krótkie Filmy na Marszałkowskiej" i w Kinie Roma w Zabrzu, w którym kręcone były zdjęcia do filmu.



Premiera filmu planowana jest na sierpień podczas 44. edycji festiwalu Ińskie Lato Filmowe.

