Beyonce i Jay-Z (The Carters) ze wspólnym albumem. Klip "Apeshit" hitem sieci

Beyonce i Jay-Z znów zaskoczyli swoich fanów, prezentując swoja płytę "Everything Is Love" bez jakiekolwiek zapowiedzi. Na numer promujący wybrano "Apeshit", a teledysk do niego nagrano w Luwrze.

Beyonce i Jay-Z w teledysku "Apeshit" /

Płyta "Everything Is Love" trafiła do serwisu Tidal 16 czerwca. Tego samego dnia w sieci pojawił się teledysk "Apeshit", który zrealizowano w jednym z najsłynniejszych muzeów na całym świecie, czyli Luwrze. W ciągu doby nagranie zgarnęło 10 milionów wyświetleń. Reżyserem teledysku był Ricky Saiz, natomiast piosenkę wraz z Beyonce i Jayem wyprodukował Pharrell Williams.



Clip Jay-Z, Beyonce Apeshit

Reklama

W teledysku widzimy gwiazdorską parę na tle m.in. "Mony Lisy", "Koronacji Napoleona", "Portretu pani Récamier", "Nike z Samotraki", "Wielkiego Sfinksa Tanis", "Wenus z Milo", Tratwy Meduzy" oraz Piramidy Luwru.

"Everything Is Love" to kolejna płyta Beyonce, która ukazała się bez zapowiedzi. W 2016 roku do sieci bez promocji trafił album "Lemonade", a w 2013 roku w podobny sposób ukazał się krążek "Beyonce".

Przypomnijmy, że Beyonce i Jay-Z obecnie przebywają w Europie, gdzie koncertują w ramach trasy "OTR II". W jej ramach 30 czerwca Carterowie wystąpią na PGE Narodowym w Warszawie.



Pierwszy koncert Beyonce i Jay-Z w ramach "On The Run II" w Cardiff (6 czerwca) 1 15 Beyonce i Jay-Z Autor zdjęcia: James Watkins / BACKGRID Źródło: Agencja FORUM 15