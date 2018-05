Będzie płyta "Tribute to Alibabki": Wielkie przeboje z udziałem gości

40 tys. zł w jednym z serwisów crowdfundingowych chcą zebrać autorzy projektu "Tribute to Alibabki". Fundusze zostaną przeznaczone na m.in. nagranie i wydanie podwójnej płyty, na której przeboje Alibabek wokalistki tej grupy zaśpiewają z gwiazdami polskiej sceny reggae, ska i dub.

Alibabki w studiu Radia Łódź w 2016 r. /Grzegorz Galasiński/Dziennik Łódzki/Polska Press / East News

Alibabki to zespół założony w 1964 r. Autorem największych przebojów był ich wieloletni kierownik muzyczny Juliusz Loranc. Śpiewały piosenki harcerskie, potem rozwinęły repertuar i styl. W 1968 r. uniezależniły się od ZHP. 15 razy wystąpiły na Festiwalu w Opolu (trzy nagrody główne) i cztery razy w Sopocie. Wylansowały przeboje "Kwiat jednej nocy", "Ene, due, rabe", "Kapitańskie tango". Śpiewały też w chórkach ("Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" Skaldów). W 2009 r. odsłoniły swoją gwiazdę w Opolu.

To właśnie Alibabki stworzyły podwaliny polskiej sceny reggae i ska. W 1965 roku ukazał się zawierający cztery utwory singel "W rytmach Jamajca ska".

50 lat później rozpoczął się projekt "Tribute to Alibabki", kiedy to pojawiły się nowe interpretacje największych przebojów grupy. Twórcy z zespołu The Bartenders zaprzyjaźnili się z Alibabkami, które po wielu latach przerwy ponownie stanęły na scenie.

W listopadzie 2015 r. w Warszawie pojawili się także m.in. Andrzej Krzywy (De Mono), K.A.S.A., Dawid Portasz (Jafia), Broda (Habakuk), Junior Stress, Earl Jacob, Damian Syjonfam i Tallib.



Wideo "Tribute to Alibabki" - koncert Proxima Warszawa 15.11.2015

Alibabki pojawiły się również podczas Ostróda Reggae Festival 2015, gdzie odebrały nagrodę honorową za "wprowadzenie jamajskiej muzyki do Polski". Kolejnym sukcesem był koncert na finał akcji Męskie Granie 2016 w Żywcu.

Podczas sesji w Radiu Łódź Alibabki na nowo nagrały z The Bartenders utwór "Już nie twist", który ukazał się na pocztówce dźwiękowej.

Clip Alibabki Już nie twist - & The Bartenders

W kwietniu tego roku ruszyły prace nad dwupłytowym albumem "Tribute to Alibabki". Dzięki zdobytym środkom The Bartenders weszli do studia i zarejestrowali 14 utworów Alibabek w nowych aranżacjach.

Zaśpiewają je czołowi polscy wokaliści kojarzeni ze sceną "jamajską": Gutek (m.in. Indios Bravos), Dawid Portasz (Jafia), I Grades (Mesajah), Junior Stress, Paprodziad (m.in. Łąki Łan, November Project), Damian SyjonFam, Andrzej Krzywy (Daab, De Mono), K.A.S.A., Piotr Strojnowski (Daab, Strojnowy), Broda (Habakuk) i wielu innych. W sumie udział w projekcie bierze ok. 30 muzyków i wokalistów.

Twórcy szykują wspomniany singel "W rytmach Jamajca Ska" zarówno we współczesnej wersji, jak i w zgranych na nowo i zremasterowanych wersjach sprzed 50 lat. Kolejną atrakcją będą dwie niepublikowane wersje piosenek z oryginalnego singla oraz wspólna piosenka Alibabek z z pierwszą damą jamajskiego ska, Doreen Shaffer z grupy The Skatalites.

Do 1 lipca twórcy planują zebrać 40 tys. zł, które mają zostać przekazane na pokrycie m.in. części kosztów realizacji audio (studio, nagranie, mix, mastering), produkcję płyt i druk okładek, projekt graficzny wydawnictwa oraz koszta ZAIKS i licencji.

Alibabki wróciły do studia nagraniowego! 1 8 Zespół Alibabki ponownie wszedł do studia, by nagrać nową wersję swojej płyty "W rytmach Jamajka Ska”. Nagranie realizowane jest w sali koncertowej im. Henryka Debicha w radiu Łódź. Na zdjęciu: Ewa Belina-Brzozowska, Wanda Narkiewicz-Jodko, Anna Dębicka-Czaplicka, Agata Dowhan, Sylwia Krajewska i Krystyna Grochowska. Autor zdjęcia: Marian Zubrzycki Źródło: Agencja FORUM 8

Dodajmy, że projekt "Tribute to Alibabki" będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Ostóda Reggae Festival (8 lipca, Red Stage). Na scenie pojawią się Dubska, Damian SyjonFam, Junior Stress, K.A.S.A., Piotr Strojnowski, Gutek, Earl Jacob, Paprodziad, Broda, Lady Dee oraz Kuba Kaczmarek.

Oto szczegóły wydawnictwa "Tribute to Alibabki":

CD1:

1. Kuba Kaczmarek - "Muzykalny zegar"

2. Dubska - "Grajmy sobie w zielone"

3. I Grades - "Samotna rękawiczka"

4. Dawid Portasz - "Tango zalotne przeleć mnie"

5. Damian SyjonFam - "Szary kolor twoich oczu"

6. K.A.S.A. - "Przejdź na słoneczną stronę"

7. Gutek - "Mija czas, płynie czas"

8. Earl Jacob - "Nie żądam wiele"

9. Broda - "Czarny kot"

10. Lady Dee - "Zbierać kolory"

11. Nadia - "Łagodny pan feeling"

12. Piotr Strojnowski - "Zagrajmy w kości jeszcze raz"

13. Kuba Kaczmarek - "Kwiat jednej nocy"

14. Krzywy - "Dykcja dla wszystkich"

15. Junior Stress - "Już nie twist"

16. Paprodziad - "Echo ska"

CD2:

1. Alibabki & Doreen Shaffer - "Wash Wash Ska (2016)"

2. Alibabki - "Dykcja dla wszystkich (2016)"

3. Alibabki - "Już nie twist (2016)"

4. Alibabki - "Echo ska (2016)"

5. Alibabki - "Dykcja dla wszystkich (1965)"

6. Alibabki - "Już nie twist (1965)"

7. Alibabki - "Echo ska (1965)"

8. Alibabki - "Wash Wash Ska (1965)"

9. Alibabki - "Wash Wash Ska (wersja 1966)"

10. Alibabki - "Dykcja dla wszystkich (wersja 1966)".