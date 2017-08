​Beck zapowiada nową płytę "Colors". Posłuchaj utworu "Dear Life"

Nowa płyta Becka ukaże się już 13 października. Płytę promuje utwór "Dear Life".

Beck szykuje nowy materiał /materiały prasowe

"Colors" to wielki powrót Becka do popu. Autor przeboju "Loser", zdobywca Grammy za akustyczny album "Morning Phase" znów odważnie eksploruje świat hiphopowych bitów, nowoczesnych brzmień i roztańczonych piosenek.

Reklama

Magazyn "Rolling Stone" przedpremierowo określił nowy materiał jako "euforyczny powiew eksperymentalnego popu". Kolejnym po singlach "Dreams" i "Wow" przedsmakiem nadchodzącego materiału jest "Dear Life". Do piosenki powstało również tzw. lyric video.

Do współpracy nad "Colors" Beck zaprosił Grega Kurstina znanego ze współpracy m. in. z Adele, Kelly Clarkson i Sią. "Ta płyta powinna wyjść rok lub nawet dwa lata temu" - przyznał artysta w wywiadzie dla "Rolling Stone’a" i dodał - "Ale to skomplikowane piosenki, w których dzieje się wiele rzeczy naraz. Nie brzmią ani retro, ani nowocześnie. To było naprawdę wyzwanie zebrać to wszystko do kupy, żeby nie brzmiało jak jeden wielki bałagan i pasowało do siebie".

Posłuchaj utworu "Dear Life":