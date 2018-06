Beata Kozidrak pożegnała Jarosława Kozidraka: Muzyka zawsze była dla mnie terapią

W mediach społecznościowych Beata Kozidrak opublikowała wiadomość na temat swojego brata, Jarosława Kozidraka, śpiewającego gitarzysty oraz współzałożyciela zespołu Bajm, który zmarł nagle w wieku 63 lat.

Beata Kozidrak pożegnała starszego brata, Jarosława Kozidraka /VIPHOTO / East News

W ub. wtorek (12 czerwca) zmarł Jarosław Kozidrak, który był współzałożycielem zespołu Bajm. W piątek (15 czerwca) w Lublinie odbył się pogrzeb muzyka.



"Z całego serca dziękuję wszystkim za wsparcie i wyrazy współczucia po śmierci mojego brata. To były bardzo trudne dni, które spędziłam z najbliższą rodziną" - napisała w mediach społecznościowych Beata Kozidrak, młodsza siostra zmarłego.

"Przez ten czas wyłączyłam się i byłam z dala od chaosu, który panował w mediach. Dziś, po przeczytaniu serii artykułów na mój temat jak i mojej rodziny, jestem zaskoczona jak daleko mogą posunąć się media w kwestii przekazu informacji. Nie potrafię opisać jak bardzo przybiły mnie zdjęcia z pogrzebu, które pojawiły się na portalach plotkarskich. Czuje wielki żal do ludzi, którzy publikują nieprawdziwe wiadomości dotyczące mojego byłego męża. Andrzej [Pietras, były mąż Beaty Kozidrak] jako współzałożyciel zespołu BAJM oraz wieloletni przyjaciel śp. Jarka był obecny na pogrzebie" - dodaje wokalistka.

Beata Kozidrak jednocześnie zapewniła, że wszystkie koncerty Bajmu odbędą się zgodnie z planem.

"Muzyka zawsze była dla mnie terapią. Jestem pewna, że spotkania z publicznością pomogą mi przejść ten bolesny czas" - podkreśla.

Jarosław Kozidrak był twórcą takich przebojów, jak m.in.: "Józek nie daruję Ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" czy "Dwa serca, dwa smutki".

63-letni muzyk był współzałożycielem Bajmu. Grupa powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - Beaty Kozidrak, Andrzeja Pietrasa, Jarosława Kozidraka oraz gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 r., by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak.

Jarosław Kozidrak odszedł z zespołu w 1987 r. w wyniku konfliktu z Andrzejem Pietrasem.

Po zaledwie kilku miesiącach z piosenką "Piechotą do lata" zespół Bajm zakwalifikował się do Konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu, zajmując tam drugie miejsce. Grupa błyskawicznie wyrosła na gwiazdę polskiej piosenki, co potwierdziły wczesne przeboje "W drodze do jej serca" i "Co mi Panie dasz".

Wydany w 1983 r. debiutancki album zatytułowany po prostu "Bajm" rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, a status przebojów zdobyły także "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Różowa kula".



Obecnie Bajm tworzą Beata Kozidrak, gitarzyści Adam Drath i Piotr Bielecki, Artur Daniewski (bas), Krzysztof Nieścior (perkusja) oraz Maria Dobrzańska (chórki).

"Kilkukrotnie zmienił się skład zespołu. Z różnych powodów. Niemniej w tym składzie gramy od 25 lat. Tylko Maria później doszła. W pewnym momencie miałam dość męskich problemów" - tłumaczyła Beata Kozidrak w rozmowie z serwisem przeAmbitni.pl.

"40. rocznica zobowiązuje i wymaga odpowiedniego świętowania, dlatego Bajm wyruszy w specjalną, jubileuszową trasę koncertową. Spektakularne multimedialne show przeniesie widzów w czasie do każdej z czterech dekad twórczości zespołu. Wysłuchamy nie tylko największe hity, ale zobaczymy również archiwalne zdjęcia, filmy i wspomnienia sprzed lat. Ponadto, zespołowi na scenie towarzyszyć będzie orkiestra. Każdy z koncertów będzie zatem wyjątkowym emocjonalnym doświadczeniem, którego żaden z fanów zespołu nie może przegapić" - czytamy w zapowiedzi trasy "Płynie w nas gorąca krew" (to tytuł singla z płyty "Chroń mnie" z 1986 roku).

W trakcie czwartej dekady działalności zespołu, Bajm wydał album "Blondynka" (2012), a w 2015 roku ukazała się pierwsza koncertowa płyta "Bajm Live - akustycznie". Rok później do sprzedaży trafiła solowy album Beaty - "B3" z przebojami "Bingo", "Upiłam się tobą", "Niebiesko - zielone" i "Ruchome wydmy".

