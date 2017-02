Azarath: Szczegóły premiery "In Extremis"

"In Extremis" – taki tytuł nosić będzie nowy album pomorskiego Azarath.

Azarth pracuje nad nową płytą /materiały promocyjne

​Nowy kontrakt Azarath

"In Extremis" (tłum. z łac. jako "w chwili śmierci"), szósta płyta black / deathmetalowego Azarath będzie mieć swą premierę 7 kwietnia nakładem pilskiej Agonia Records, do której zespół pochodzący z Tczewa niedawno powrócił.



Album zarejestrowano w różnych studiach na przestrzeni 2016 roku. Miks i mastering odbyły się w Satanic Audio Haldora Grunberga. Projekt graficzny to dzieło studia Mentalporn z kaligrafią autorstwa Ihasan Art i dodatkowymi grafikami Holy Poison Design.

Okładkę ozdobi obraz Marty Promińskiej (Hypnagogic Painting).

Dodajmy, że po premierze albumu Azarath wystąpi na Inferno Festival w Norwegii i niemieckim Party.San Open Air. Koncertowa premiera płyty ma odbyć się w Warszawie kilka tygodni po jej wydaniu.



"In Extremis" dostępny będzie w wersji CD (digipack), trzech limitowanych formatach winylowych, jako klasyczny czarny winyl oraz drogą elektroniczną.

Oto lista utworów albumu “In Extremis":



1. “The Triumph Of Ascending Majesty"

2. “Let My Blood Become His Flesh"

3. “Annihilation (Smite All The Illusions)"

4. “The Slain God"

5. “At The Gates Of Understanding"

6. “Parasu Blade"

7. “Sign Of Apophis"

8. “Into The Nameless Night"

9. “Venomous Tears (Mourn Of The Unholy Mother)"

10. “Death".