​Aurora zapowiada drugą płytę nowym utworem "Queendom"

"Queendom" to pierwszy singel z nadchodzącej, drugiej płyty Aurory.

Aurora szykuje się do wydania drugiego albumu /Rachel Murray /Getty Images

Aurora w wieku zaledwie 20 lat stała się jedną z najbardziej intrygujących i zarazem najpopularniejszych wokalistek w Norwegii. Sława artystki szybko przekroczyła granice rodzinnego kraju. Jej debiutancki album "All Demons Greeting Me As A Friend" spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem nie tylko w Norwegii, ale w całej Europie i USA.

Brytyjskie media, na czele z NME i The Guardian, wprost prześcigiwały się w peanach na temat niezwykłego talentu i zaskakującej skromności artystki. Aurora zaprezentowała się także polskiej publiczności podczas Kraków Live Festival w 2015 roku.

Po dwóch latach Aurora zapowiada wydanie drugiego albumu, którego pierwszy zwiastunem ma być singel "Queendom".

"Myślę, że ten utwór niesie ważne przesłanie" - mówi Aurora o nowym utworze. - "Mój drugi album przedstawia szerszą perspektywę niż debiut. W świecie jest wiele dobra i zła. Jak śpiewam w "Queendom", słabi są moimi lwami, a cisi moim chórem - kobiety dźwigające ciężar świata na swych ramionach będą moimi żołnierzami".

Przypomnijmy, że Aurora będzie w tym roku gwiazdą katowickiego OFF Festivalu.

Posłuchaj utworu "Queendom":