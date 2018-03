Aubrey O'Day: Utwór o romansie z Donaldem Trumpem Jr.?

Szykuje się kolejny skandal wokół rodziny Donalda Trumpa. Tym razem atmosferę podgrzały media, odkopując starą piosenkę wokalistki nieistniejącej już grupy Danity Kane, Aubrey O'Day, w której mają znajdować się odwołania do jej romansu z synem prezydenta.

Aubrey O'Day miała romans z Donaldem Trumpem Jr.? /Alberto E. Rodriguez/Larry Busacca /Getty Images

Przypomnijmy, że w połowie marca światowe media obiegła informacja o rozwodzie Donalda Trumpa Jr. z żoną Vanessą. Małżeństwo rozpadło się po 12 latach. Atmosfera wokół syna prezydenta zrobiła się jeszcze gęstsza po tym, jak "Vanity Fair" ujawniło, że wokalistka Aubrey O’Day miała z nim romans.



Reklama

Według doniesień gazety wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy to O'Day pojawiła się w reality show "The Celebrity Appretience", a w którym Donald Trump Jr. pełnił rolę doradcy.

Romans gwiazdy i syna milionera trwał do marca 2012 roku, a zakończył się po tym, gdy żona Trumpa Jr. odkryła mailową korespondencję między kochankami.

W tamtym czasie przedstawiciele zarówno Trumpa, jak i O'Day nie komentowali całego zamieszania. W 2018 roku plotkarskie serwisy przypomniały sobie o utworze "DJT", w którym mają padać odniesienia do romansu z milionerem.



Zdjęcie Aubrey O'Day / Jason Merritt / Getty Images

Piosenki możecie posłuchać pod tym linkiem

Piosenka ukazała się w 2013 roku na jedynym solowym albumie O’Day "Between Two Evils" i opisuje bolesne zakończenie romansu - w tekście wokalistka opowiada m.in. o rozmowie telefonicznej z nienazwanym kochankiem, który był zmuszony ją zostawić i wrócić do żony.

"Myślałam, że będziemy na zawsze razem, ale może okłamywałam siebie" - pada w piosence.

Według "US Weekly" nawiązania do romansu z Trumpem Jr. pojawiają się także w wykonywanym przez O’Day remiksie piosenki Gotye "Somebody That I Used To Know".

Wideo Did Aubrey O'Day Reveal Her Alleged Affair With Donald Trump Jr. on 2013 Song?

Krótko po piosence błyskawicznie przeanalizowano Twittera wokalistki. Przypomniano również jej usunięty wpis zaraz po wyborach prezydenckich wygranych przez Donalda Trumpa.

"Historia, której nigdy nie opowiedziałam, warta jest teraz miliony dolarów" - napisała.

Na razie żadna ze stron nie skomentowała zamieszania wokół przypomnianej afery.



Aubrey O'Bay zdobyła popularność dzięki występom w girlsbandzie Danity Kane. Formacja działała w latach 2005 - 2009 i nagrała dwa dobrze przyjęte albumy (debiut "Danity Kane" pokrył się platyną, a "Welcome to Dollhouse" zdobył status złota).