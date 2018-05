Ashanti: Proponowano mi seks w zamian za muzykę

Wokalistka R&B Ashanti zdradziła, że w trakcie swojej kariery jeden z producentów zaproponował jej bity w zamian za seks pod prysznicem.

Ashanti zdradziła, jaką niemoralną propozycję otrzymała / Jason Merritt /Getty Images

Wokalistka postanowiła opowiedzieć o nieprzyjemnym doświadczeniu w trakcie wywiadu z Access Live. W nim ujawniła, że producent, którego danych nie chce ujawniać, sugerował jej, że powinna pójść z nim pod prysznic i uprawiać seks.

Reklama

"To było bardzo dziwne. Zaczęło się obiecująco, on jest bardzo utalentowany, ale gdy przeszliśmy do konkretów, to w zamian za muzykę do dwóch utworów stwierdził: 'Weź ze mną prysznic i chodź ze mną na randkę i zróbmy to, wtedy dam ci podkłady za darmo'" - wspominała Ashanti.

Wokalistka przyznała, że była przekonana, że padła ofiarą niesmacznego żartu.

"Byłam zaskoczona. Zostałam wychowana na bardzo silną i nie wchodzę w te gierki, a dodatkowo mam szczęście posiadać starszych i młodszych braci, którzy zajęli się sprawą, a producent zmienił swoje nastawienie" - tłumaczyła piosenkarka.

Po odmówieniu seksu, producent wycenił swoją pracę na 40 tys. dolarów za każdy z utworów.



Clip Ashanti Rock Wit U (Awww Baby)

"Poczułam się znieważona i zaczęłam myśleć: 'Czy to zdarza się często? Nie mogę być jedyną osobą..'. Słyszałam różne historie od swoich koleżanek. To naprawdę odrażające i smutne" - podsumowała.

Ashanti w trakcie całej swojej kariery wydała łącznie pięć albumów, sprzedając 15 milionów egzemplarzy swoich płyt na całym świecie.

Wokalistka ośmiokrotnie była nominowana do nagrody Grammy, a jedyną statuetkę odebrała za płytę "Ashanti" z 2002 roku.