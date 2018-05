Ariana Grande winna problemów Maca Millera? Wokalistka odpiera atak

Ariana Grande w ostrych słowach odpowiedziała na zarzuty jednego z internautów, który obwinił ją za problemy jej byłego chłopaka, Maca Millera. Kilka dni wcześniej raper został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu i ucieczkę z miejsca wypadku.

Ariana Grande kibicuje byłemu chłopakowi w dojściu do równowagi /Jason Kempin /Getty Images

Mac Miller i Ariana Grande byli parą od sierpnia 2016 roku. Na początku maja Grande potwierdziła informacje na temat ich rozstania.

17 maja Mac Miller został aresztowany po tym, jak prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek, a następnie uciekł.

Jeden z internautów zarzucił Arianie Grande, że to ona jest odpowiedzialna za problemy Millera, ponieważ rzuciła go dla innego faceta. Zaznaczył również, że wokalistka zlekceważyła fakt, iż raper przelał swoją miłość do Ariany na album "The Divine Feminine".

Grande postanowiła zabrać głos i w komentarzu pod wymierzonym w nią postem opublikowała odpowiedź.

"Jakie absurdalne jest to, że minimalizujesz kobiecy szacunek i poczucie własnej wartości, mówiąc komuś, że powinien pozostać w toksycznym związku, ponieważ on napisał o niej album, który przy okazji nie jest o mnie (tylko piosenka "Cinderella" jest mnie). Nie jestem opiekunem ani matką i żadna kobieta nie powinna czuć, że musi nią być. Dbałam o niego i starałam się wspierać jego trzeźwość i modliłam się o jego równowagę przez lata (i zawsze będę oczywiście), ale zawstydzanie/obwinianie kobiet za niezdolność mężczyzny do wzięcia się w garść jest bardzo poważnym problemem" - napisała Ariana Grande.

Amerykańska wokalistka dodała również, że nigdy o tym nie wspominała, ale trwanie przy Millerze bywało trudne i przerażające.

Po tym wpisie użytkownik Twittera przeprosił, a Grande podziękowała mu za "wysłuchanie" jej.

Ariana Grande promuje obecnie swój najnowszy singel "No Tears Left To Cry". Utwór zapowiada jej kolejną płytę "Sweetener", która ukaże się jeszcze w tym roku.